Aronofsky, Guadagnino y la 'Marilyn' de Ana de Armas, a por el León de Oro

El cineasta estadounidense Darren Aronofsky competirá en el León de Oro del Festival de Venecia con su última obra, 'The Whale', y también lo harán el italiano Luga Guadagnino con 'Bones and all' y la cinta 'Blonde', con Ana de Armas como Marilyn Monroe, anunciaron este martes los organizadores del certamen.

Estas tres películas forman parte del plantel de 23 obras que este año aspiraran a ganar la 79ª edición del Festival de cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.

Otras películas de la principal categoría de la Mostra serán 'TÁR', el regreso de Todd Field de la mano de Cate Blanchett; 'L'immensitá' del italiano Emmanuel Crialese, protagonizada por Penélope Cruz, o 'The eternal daugther' de Joanna Hogg con Tilda Swinton.