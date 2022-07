Germán Quimasó: "No tengo complejos, solo quiero que la gente disfrute en Pirineos Sur"

¿Cómo valora el arranque de Pirineos Sur, con 13.500 espectadores en tres días?

Estamos muy contentos. Por lo que he hablado con antiguos directores del festival, ha sido el arranque con más público de la historia de Pirineos Sur. Comenzamos con dos ‘sold outs’ seguidos y cerca de un tercero.

Aunque los ‘sold outs’ no siempre son sinónimo de calidad, es importante comenzar una nueva etapa con un refrendo así.

Es cierto que un ‘sold out’ no garantiza la calidad, pero sí que deja claro el apoyo del público. Estamos muy orgullosos del cartel que hemos confeccionado porque hemos logrado el objetivo que nos marcamos de respetar el espíritu del festival pero renovando audiencias y haciéndolo más popular. Los tres primeros días se vio que hemos conseguido ambas cosas. Y en lo musical también estoy muy contento de la calidad exhibida en el primer fin de semana.

Un éxito que se realza en el contexto de una competencia feroz entre festivales y por el hecho de regresar tres años después, tras la pandemia.

Es importante ser conscientes de que este año hay una oferta de festivales increíble. Venimos de dos veranos en que la actividad se ha parado. La prueba es que se han cancelado varios festivales por la falta de venta de entradas o de medios. Que el público nos haya acogido con tantas ganas nos alegra profundamente porque significa que hemos hecho un buen trabajo. Sin olvidar que Pirineos Sur tenía una base muy importante.

Esa mochila de tres décadas del festival y su prestigio, ¿ha sido una carga extra?

Yo comencé siendo fan del festival. Asistí a muchas ediciones como espectador. Después fui llevando a artistas que representaba. Por este motivo era emocionante para mí hacer un cartel que estuviera a la altura de un festival tan importante en mi vida. Mi prioridad siempre ha sido atraer a más público. Ha sido un proceso muy laborioso y complicado por las suspensiones por covid, que obligaron a rehacer la programación.

¿Que recuerdos amasa de los veranos en Lanuza como espectador?

De más joven, cuando llegaba el mes de julio era sinónimo de ir a lo que yo llamaba el ‘festival del lago’. Recuerdo conciertos mágicos de artistas que en aquella época veías en Lanuza o difícilmente podías acceder a ellos. La música cubana y africana se reivindicaba casi exclusivamente en Pirineos Sur y en La Mar de Músicas. En Lanuza vi por primera vez a Youssou N’Dour o a Salif Keita. En realidad, me daban igual los artistas que tocasen, lo esencial era la experiencia de pasar unos días allí.

A muchos de esos artistas que vio, posteriormente ha gestionado sus giras.

Antes que dedicarme a la música desde un punto de vista profesional, he sido muy aficionado. Y cuando di el paso, siempre he tratado de trabajar con esos artistas que admiraba. He tenido el honor de trabajar y seguir trabajando con Youssou N’Dour, con Goran Bregovic... Es un privilegio poder estar cerca de ellos.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería dedicarse a esto?

Fue gracias a la gira que Manu Chao hizo con Radio Bemba. Asistí a muchas de las actuaciones y lo pasé genial, aquello era una fiesta colectiva. Fue entonces cuando tuve claro que quería trabajar en eso, en ese concepto de diversión, que los conciertos fueran una fiesta sin fin. Comencé a trabajar con artistas emergentes y en la producción y la dirección artística del Festival de Blues de Cerdanyola. Pasito a pasito ya llevo 20 años organizando festivales y giras.

Una fiesta colectiva que se vivió el pasado fin de semana en Lanuza y que tiene todos los ingredientes para repetirse desde este jueves.

En todos los festivales que organizamos somos muy eclécticos, nos gusta no tener barreras ni cortapisas y aplicar una connotación festiva. No tengo complejos, solo quiero que la gente disfrute. Lo hemos logrado en las tres primeras noches del Pirineos Sur y creo que se repetirá en las cuatro de esta semana. Este jueves disfrutaremos de Macaco, que repasará sus ‘hits’, y Tanxugueiras. El viernes será el turno de Amadou & Mariam, dos clásicos del festival, y Fuel Fandango, con su moderna concepción del flamenco. Ambos han colaborado en una canción y seguro que harán algo especial. El sábado, con Crystal Fighters y Tu Otra Bonita, nos pondremos más modernos, pero parten de la raíz y son muy bailables. Les guste más o menos a los puristas, estoy convencido de que el público va a disfrutar mucho este fin de semana.

¿Cree que conseguirá convencer a los puristas del festival?

Eso no lo puedo decir yo. Me acuerdo de que cuando comencé a programar en Cerdanyola me decían que me estaba cargando el festival por no programar el 100% de los conciertos de blues. El resultado fue que el festival duró muchos años y que la asistencia creció. La música no es para ponerla en una jaula y que sea algo cerrado. Es para compartir, mucho más cuando hablamos de músicas del mundo y de raíz. Hay que tener menos prejuicios. Espero acabar convenciendo a la gente que no lo ve claro, pero estoy seguro de cuál es nuestro concepto y qué queremos hacer.