La saturación de festivales veraniegos empieza a pasar factura: suspenden el Benás por falta de infraestructuras

El regreso en tromba de todos los festivales que tuvieron que aplazarse o que redujeron sus formatos durante los últimos veranos por culpa de las restricciones impuestas por la pandemia está empezando a pasar factura. Y es que uno de ellos, el Benás Festival, que se iba a celebrar los días 29 y 30 de julio en la localidad benasquesa con Izal e Ixo Rai! como cabezas de cartel, ha anunciado la suspensión del certamen debido a complicaciones técnicas ya que no han podido contratar las infraestructuras necesarias para la producción de los conciertos por la actual falta de stock en el mercado.

Así lo ha anunciado este jueves la organización, asegurando que el importe de las entradas será devuelto a los compradores de manera automática por la ticketera. "De esta manera queremos dar las gracias a las bandas por toda su comprensión y en especial al público que había confiado en este evento y al que tantas ganas teníamos de ver", subrayan.

También han querido agradecer el "enorme apoyo" que el Ayuntamiento de Benasque les ha brindado durante todo este tiempo. "Aunque finalmente esta edición no se pueda llevar a cabo, su esfuerzo y apoyo han sido de un valor incalculable. Gracias a todos y lamentamos las molestias que esta situación haya podido ocasionar", han concluido.

El primer festival de música independiente de Benasque iba a celebrar este año su tercera edición con una programación de lujo. Además de Izal e Ixo Rai!, el público iba a poder disfrutar de nombres como Kuve DJ Set, We Are Not Dj’s o Los Invaders, además de artistas aragoneses como Elem o Llorente.

El Benás nació hace cuatro años con un objetivo claro y contundente: colarse en el calendario fijo de festivales de verano con el aliciente de completar la oferta turística del valle de Benasque con algunos de los mejores grupos del panorama musical como reclamo. El festival está ideado para que disfruten todos los públicos, desde los más pequeños, pasando por las familias y, por supuesto, el público joven.