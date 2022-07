Silencios y sensibilidad

En los últimos meses he visto, al menos, tres películas que me han gustado mucho por la extraordinaria capacidad de sus realizadores y guionistas para construir una obra mayúscula a partir de un asunto menor. O aparentemente menor, ya que se trata de argumentos y de personajes muy ricos, que hay que saber interpretar y descifrar, sobre los que se pueden hacer lecturas varias, o no, y que se agarran a la memoria del espectador. Uno de esos filmes fue ‘Drive my car’, la exitosa y larguísima obra del japonés Hamaguchi. Otro, la estupenda ‘La mujer que huye’, ganadora del premio a la mejor dirección del Festival de Berlín de 2020, firmada por el coreano Hong Sangsoo. De la tercera, la sensible, silenciosa y tan intensa en sentimientos y sensaciones ‘Delante de ti’, también es autor Sangsoo. Él es el director y guionista y autor de la fotografía y la música de una película que, sin necesidad de llegar a los noventa minutos -se queda en ochenta y cinco-, consigue interesar, emocionar, satisfacer y seducir al espectador que asiste a la historia de una veterana actriz que vuelve a su país, Corea del Sur, tras vivir años en Estados Unidos. ¿Por qué vuelve, para qué? Estos son dos de los interrogantes que a simple vista plantea la película. Pero es evidente que hay más materia narrativa. Porque lo que aquí importa es ese personaje -tan bien interpretado, tan creíble y real como lo hace Lee Hye Young-, esa mujer que tanto puede resultar una incógnita como un libro abierto y a la que tenemos que intentar leer y seguir. Y lo que se lee y se descubre es muy interesante.

delante de ti **** Director, guionista, fotografía y música: Hong Sangsoo. Intérpretes: Lee Hye-young, Cho Yun-hee, Kwon Hae-ho, Shin Seok-ho. Corea del Sur. 2021. 85 minutos.

‘Delante de ti’ es una película que derrocha sensibilidad al abordar la trayectoria vital de su protagonista, que está hecha de silencios, miradas, gestos, de aquello que no se dice, o se tarda en decir. Es un ejemplo de contención narrativa, una obra que huye de excesos y nos ofrece un personaje fascinante y una historia hermosa. Una estupenda muestra de sensibilidad cinematográfica.