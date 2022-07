¿Mercado o vivienda de lujo? El dilema está ahí y no se resolverá este año. El yacimiento de Los Bañales en Uncastillo da todos los veranos sorpresas, y la de este 2022 ha sido la aparición de un gran edificio con peristilo (línea de columnas) cuya finalidad aún no ha sido desentrañada por los arqueólogos. La excavación ha entrado este lunes en su recta final.

"No nos atrevemos a decir si este edificio era público o privado -señala Javier Andreu, director de las excavaciones y catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Navarra-. Hemos encontrado seis fustes de columna, esculpidos en piedra arenisca, y este hecho, unido a la extensión y perímetro del edificio, parece indicar que era público. El hecho de que fuera el primero que se encontraría quien visitara la ciudad al acceder a ella por la puerta norte parece apuntar también en esa dirección, que pudiera ser algún mercado o macelo. Pero no podemos descartar que se trate de una vivienda, no del periodo fundacional de la ciudad, sino posterior". La campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento va a concluir sin poder sacar a la luz el suelo original de este edificio, por lo que el misterio continuará al menos hasta el año que viene. Los fustes de las columnas están por encima del nivel arqueológico que señala el abandono de la ciudad, lo que indica que estuvo en uso, o al menos a la vista, durante muchos siglos. "Es un edificio de unos 70 metros cuadrados de superficie, hasta ahora desconocido, que quedó oculto tras el aluvión de tierra de cultivo que lo cubrió hace siglos, añade Andreu. Se encuentra en bastante buen estado de conservación. "Es uno de los peristilos romanos mejor conservados en el nordeste peninsular, y las columnas podrían superar los 1,30-1,60 metros de altura", asegura el historiador.

Esta campaña de excavaciones arqueológicas ha sido de las más fértiles en cuanto a objetos encontrados. Así, por ejemplo, destaca un sello de alfarero, poco frecuente en España; cerámica con imágenes de la dinastía Flavia, una de las más importantes en Occidente; una aguja de hueso; o una figurita de bronce con un amorcillo con alas sobre una flor de loto que podría ser un aplique de un mueble. En el basurero que se ha localizado este año han aparecido cucharillas de bronce, agujas y punzones de hueso y varias lucernas (alguna de ellas con sello).

De las 24 hectáreas que ocupó la ciudad romana de Los Bañales se han excavado hasta ahora dos, "lo que anticipa un largo futuro para este proyecto, que se ha convertido en una referencia internacional en la arqueología hispanorromana”, añade Javier Andreu.

En los dos turnos de excavaciones arqueológicas han participado este año estudiantes de Denver (Colorado), Puerto Rico, California, Chile, Argentina, Perú, Francia, Italia y diversas comunidades autónomas, entre ellas Aragón. En el equipo de investigación trabajan, además de Andreu, director del proyecto, los arqueólogos Juan José Bienes y Paloma Lorente.

La jornada de puertas abiertas del 24 de julio comenzará a las 10.30, con las intervenciones del director de la Fundación Uncastillo, José Francisco García, entidad que impulsa el proyecto de excavación de Los Bañales desde hace más de diez años; Santos Navarro, presidente de la Comarca de Cinco Villas; el director científico de Los Bañales y catedrático de Arqueología de la Universidad de Navarra, Javier Andreu; y de una de las estudiantes participantes, que leerá un discurso en nombre de todos sus compañeros.

Tras el acto institucional, en el que también estarán presentes los alcaldes de Layana, Uncastillo y Biota, que también participan en este proyecto, se procederá a realizar una visita guiada por el yacimiento. La jornada se completará con la realización de otras actividades, como una visita guiada para los más pequeños, se instalarán algunos puestos de demostración y venta de productos de la zona, y una zona de exposición con los elementos encontrados.