Cuti, un verano persiguiendo a Elvis y preparando ‘La venganza del Samurái’

Hay mitos felizmente mal curados que repiquetean una y mil veces en la conciencia. A sus 49 años, Cuti Vericad sigue profesando una inquebrantable fe en el rock and roll y en su rey, Elvis Presley. Una fascinación que tiene su muestra más palmaria en los recitales en recuerdo del artista estadounidense que desde hace casi tres décadas el jaqués le dedica. Una tradición que, tras tres años de ausencia por la pandemia, retomará –y por partida doble– los próximos 26 y 27 de agosto en el Rock & Blues de Zaragoza.

"Teníamos muchas ganas de volver y al fin volveremos, como Elvis en el 68. Para mí este siempre es un concierto muy especial. Elvis es mi artista favorito. Su repertorio abarca todo tipo de estilos y géneros. Tocar el repertorio de Elvis es una auténtica ‘masterclass’ de música popular americana. Gospel, rock and roll, rockabilly, country, folk, rythm and blues o folk", proclama Cuti.

Desde la primera edición de este concierto, que tuvo lugar a mediados de los 90 en el bar Whisky Viejo de la capital aragonesa hasta la última, el 31 de agosto de 2019 en el Centro Musical Las Armas, la peregrinación ‘presleyriana’ ha efectuado también escalas en Cadillac Rock Cafe, TNT Rock, Terraza Villafelice, Arena Rock, La Casa del Loco, Sala Roxy y El Corazón Verde.

En este 2022 estrena ubicación y dos días de celebración. "Este año tocaremos dos noches en el Rock & Blues. No haremos un solo ‘show’ de 45 canciones, tantas como años se cumplen de la supuesta muerte del Rey. Haremos dos conciertos de un par de horas cada uno, alrededor de 30 canciones por noche. El grueso se repetirán ambas veladas, pero seguro que cambiamos una docena de canciones de un concierto al otro", avanza. Y recita la alineación que le acompañará: «Para la ocasión me acompañarán José Luis Seguer ‘Fletes’ a la batería, Alejandro Castro a la guitarra acústica y coros, Willy García al bajo y coros y Alex Comín a la guitarra eléctrica. Yo me encargaré de poner voz al asunto, además de guitarra y piano».

Conciertos y disco

Pero las inquietudes del altoaragonés no acaban en Elvis. Está viviendo un verano en el que ha realizado actuaciones con el combo de rockabilly Los Coringas, acompañará a Llorente –banda a la que ha producido su nuevo álbum– en Benasque el 30 de julio y en solitario coronó su cumpleaños con una doble fecha con ‘sold out’ en La Campana Underground, brilló junto a Morgan en el Festival Castillo de Aínsa, el próximo sábado comparecerá en ‘Belchite de película’ y el 13 de agosto en Bulbuente. "Este año está siendo mi reentrada en la atmósfera terrestre después de la pandemia. Estoy arrancando de nuevo pero sin presión ni estrés, por lo cual está siendo y va a ser un año con movimiento pero sin tener la agenda demasiado apretada. Ahora pararemos por un tiempo y me estoy dedicando sobre todo a mi proyecto personal y mis canciones", comparte.

En ese horizonte asoma ‘La venganza del Samurái’, el disco que cerrará una gloriosa trilogía. "Está compuesto hace tiempo. Se grabará en noviembre y mi intención es lanzar el primer ‘single’ en febrero de 2023. Va a ser un disco enorme. Tengo las mejores canciones que he compuesto jamás. Va a ser un disco plagado de ‘hits’. Palabra de honor", promete.

En su agenda ya no figuran sus compromisos como músico de Los Rebeldes. Una decisión complicada de tomar pero necesaria. "Mis circunstancias familiares, el autismo de mi hijo Theo, me impiden asumir compromisos ajenos y alejarme de casa demasiados días. Quiero tener control absoluto sobre mi agenda. Si he de parar de manera imprevista para atender a mi hijo, quiero ser yo quien cancele conciertos o compromisos sin que afecte al nombre de nadie", concluye.