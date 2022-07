Carmen Cervera: "En mis memorias solo contaré las cosas como son"

Baronesa, le escucho un poco entrecortada.

¿Sí? Yo te escucho perfectamente. Quizá sea la cobertura. Estamos en Saint-Tropez.

¿Cuánto lleva allí?

Unos diez días. Hemos estado en Montecarlo, Portofino...

¿Va a menudo?

Sí, solemos venir. Tenemos amigos de toda la vida.

¿Y tiene ya decidido qué hará el resto del verano?

No. El verano hay que dejarlo un poco suelto, un poco en el aire para poder disfrutarlo mejor. Me gustaría ir a varios sitios, como Málaga. Lo estoy preparando con las niñas.

¿Algún recuerdo especial de un día de playa o de una jornada de verano?

Muchos, muchos... Tengo muchos recuerdos muy bonitos de muchos veranos, sobre todo de hace ya algunos años con Heini (su marido Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, 1921-2002)... Fíjate, para mí un verano muy especial fue el anterior al que abrimos el Museo Carmen Thyssen Málaga, cuando se abrió el museo... Lo recuerdo con mucho cariño.

¿Se siente valorada como coleccionista?

Los entendidos ya lo saben y no hace falta recordárselo. Y a los que no lo saben, ¿para qué molestarse? (Ríe)

¿Ha aprendido a capear las críticas?

Sí, claro. Aunque como coleccionista no he tenido muchas críticas, gracias a Dios.

¿Nunca le ha preocupado el qué dirán?

Nunca. Una es como es y no te puedes estar preocupando de lo que dirá la gente. Si no te comprenden, pues lo siento mucho, no se puede contentar a todos.

¿Siente que ha tenido una vida feliz?

Bastante, con sus altibajos, como todos nosotros, pero siempre he intentado salir adelante de una manera positiva.

¿Cuál sería el momento más feliz de su vida?

Cuando estábamos todos reunidos, con mi madre, mi marido, mi hermano... Seres que ya no están en este mundo. Eso lo recuerdo con mucha alegría. Esas épocas ya pasaron, las recuerdo también con nostalgia, claro, pero hay que mirar hacia adelante.

¿Le vence la nostalgia?

No, no... La nostalgia la dejo a un ladito y sigo adelante.

Se cumplen dos décadas de la muerte del barón Thyssen. ¿Ha sido el gran amor de su vida?

Bueno, he tenido dos grandes amores en mi vida: mi primer marido, Lex Barker y Heini. Cada uno a sus años. Yo era muy joven cuando estuve con Lex Barker y luego con Heini Thyssen más en la madurez. Esos han sido los grandes amores de mi vida.

¿Le cuenta esas historias a sus hijas?

No tienes por qué guardarlo. Las memorias están ahí y es bonito compartirlas.

¿Le tienta escribir sus memorias?

Estoy haciéndolo.

¡Anda! ¿Y cómo va?

Pues bastante bien, porque ahora en verano voy a tener un poco de más tiempo para escribir.

¿Va a ajustar muchas cuentas en sus memorias?

Bueno... No quiero ni meterme con nadie ni dejar de hacerlo. Las cosas las contaré como son. No es cuestión de poner a nadie en su sitio o fuera de su sitio, solo contaré las cosas como son.

Sigamos haciendo memoria. ¿Algún momento fundamental en su vida?

Todos. Cada momento de tu vida es fundamental cuando lo vives.

¿Se arrepiente de algo?

Siempre te arrepientes de cosas que no has hecho o que te hubiera gustado hacer de otra manera.

¿Hay algo que le haya pesado especialmente?

Te molestan cosas, claro. Cosas que hiciste de una manera o que no pudiste hacer. Es normal. No somos perfectos. Aprendemos a lo largo de la vida. Eso es vivir.

¿Cuál ha sido la mayor lección que ha recibido en ese aprendizaje que es la vida?

Ser fiel a ti misma, no ser otra persona que los demás quieren que seas. Creo que esa sería la gran lección de la vida: ser fiel a ti misma, siendo positiva, limpia y sin hacer daño a nadie a sabiendas.

¿Ha pagado un precio por ser fiel a sí misma?

Sí, claro. Siempre se paga.

¿Se verá con su hijo Borja y su familia este verano?

Seguramente lo haremos, a mediados de verano, en agosto.

¿Tiene su colección el futuro garantizado?

¡Eso espero!

Con sus hijas Carmen y Sabina y también con Borja.

Sí, él desde pequeño ha estado relacionado con el arte. En Villa Favorita vivíamos prácticamente en un museo y las niñas también han crecido rodeadas de arte, así que espero que les guste seguir con ello.