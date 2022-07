Pablo Ibáñez, un zaragozano tras los efectos visuales de ‘Thor: love and thunder’

La película ‘Thor: love and thunder’, uno de los taquillazos del verano, es la cuarta entrega que presenta al popular superhéroe nórdico de Marvel. Una superproducción que cuenta con un reparto de lujo, encabezado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson o Russell Crowe, entre otros.

Para que estas estrellas brillen aún más en la gran pantalla, un equipo técnico de cientos de personas desarrolla su labor en departamentos como producción, edición, maquillaje, vestuario, especialistas, arte, efectos especiales o efectos visuales. Solo en este último se pueden encontrar alrededor de una veintena de estudios que han participado en el filme de Thor.

En uno de ello trabaja el zaragozano Pablo Ibáñez. El joven aragonés, de 22 años, desarrolla su labor como compositor de efectos visuales (VFX en sus siglas en inglés)en la compañía SSVFX, en la ciudad irlandesa de Dublín, desde el pasado mes de marzo. Algunos trabajos destacados de este estudio pueden verse en series y películas como ‘Stranger Things’, ‘El libro de Bobba Fett’, ‘Spider- Man: no way home’ o ‘El irlandés’.

Ibáñez ha participado en la última fase de ‘Thor: love and thunder’, mezclando y componiendo todos los elementos de los distintos departamentos, además del trabajo propio como compositor, para generar el plano final. «En ‘Thor’ hice integraciones de croma, de 3D y los poderes del villano (Christian Bale), entre otras tareas», explica.

Los compositores de efectos visuales también se encargan de trabajos como el ‘de-aging’ (rejuvenecimiento de personas), integración de ‘matte painting’ –técnica que permite crear escenarios digitales– o el borrado de elementos (cables, marcas...).

Una celebración de cine

El pasado miércoles fue el cumpleaños de Pablo Ibáñez, y para celebrarlo acudió a ver ‘Thor: love and thunder’ en Zaragoza con sus amigos. «En la película trabajamos muchísimas personas. Solo hace falta quedarse hasta los créditos finales para comprobarlo», apunta.

Este zaragozano ha pasado en pocos años de ver las películas de Thor a hacerlas. «Desde pequeño leía muchos cómics y soy muy fan de Marvel. Además de mi trabajo, me apasiona el cine. No a todos los que se dedican a los efectos visuales les gusta el cine –señala–. Pero en mi caso sí, y me encanta Marvel. Me acuerdo de cuando vi las primeras películas de Iron Man, Thor, Capitán América... Ir al cine diez años después, disfrutar de una de estas películas y además haber trabajado en ella es una experiencia inigualable. Ver tu nombre en los créditos no tiene precio», afirma.

En el universo Marvel

Otro de sus trabajos recientes ha sido la serie ‘Ms. Marvel’ (Disney+), en la que ha participado en todos los capítulos «haciendo los poderes de la protagonista, integraciones de croma, ‘matte paintings’, borrados, efectos de sangre y otras cosas que la producción necesitaba», cuenta Ibáñez.

El compositor aragonés comenzó a crear efectos visuales en internet desde muy joven, al principio de manera autodidacta, y a partir de los 18 años de forma profesional, en la empresa aragonesa Entropy Studio, mientras se formaba en realización y edición de cine, vídeo y en 3D. Posteriormente amplió sus estudios en la universidad U-tad de Madrid.

«En Zaragoza, y en España en general, hay muy poca oferta formativa en efectos audiovisuales, mientras en otros países nos llevan muchos años de ventaja. Por eso no te sorprendes cuando vas a lugares como Irlanda, Canadá o Alemania y ves que allí hay más opciones porque tienen más escuelas de cine especializadas y hay más oportunidades que aquí –lamenta–. Pero lo cierto es que la formación en España ha ido a más y ahora hay muchos españoles, y entre ellos aragoneses, trabajando en estudios de VFX por todo el mundo».

«Ojalá hubiera más oportunidades aquí en Zaragoza porque una vez que te formas no es tan difícil entrar en la industria. Ahora mismo tiene mucha demanda. Animaría a quienes les gustan los VFX a que estudien y se adentren en este campo porque hay mucho trabajo», asegura.

Actualmente, Pablo Ibáñez está inmerso en una nueva producción, que aún no puede desvelar, y no descarta seguir ampliando horizontes profesionales en otros continentes.

Vocación temprana

Desde que tenía 10 años ya le gustaban los efectos visuales. Por entonces, la red Youtube crecía a pasos agigantados y fue cuando Pablo Ibáñez creó su propio canal y comenzó a grabarse y a subir vídeos con efectos que realizaba y grababa por su cuenta. «A partir de ahí empezó una rueda que no se pudo parar y seguí con más cosas hasta que tuve la oportunidad de hacer vídeos para los Bomberos de Zaragoza y otros trabajos personales –recuerda–. Estudié un grado superior de realización y edición de vídeo que compaginé con otra formación en 3D y cine, y gracias a ello pude entrar en Entropy Studio, donde participé en varias producciones, como la película ‘García y García’ (Premio Simón a los mejores efectos especiales y/o visuales), las serie ‘30 monedas’ (HBO) o ‘Asfalto’ y ‘Feria’ (Netflix), entre otras producciones»

Tras un año en Entropy Studio, y después de finalizar las dos titulaciones que cursó a la vez, siguió adentrándose en el mundo de los efectos visuales. «Quería mejorar mi trabajo, porque mi situación era un poco rara. Ya estaba con mucha gente del mundillo, desarrollando mi labor y haciendo planos para producciones de Netflix, HBO, Disney+... pero me notaba un poco estancado y quería mejorar, por lo que decidí estudiar en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad de Madrid –añade–. Allí conocí a Adrián Pueyo, que es un genio de nuestra industria. Cuando tenía 12 o 13 años fui a verle a una charla que dio sobre ‘El libro de la selva’ y ‘Piratas del Caribe’, dos de las películas en las que había trabajado, y fue algo que me atrapó», confiesa.