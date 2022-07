Los paraísos perdidos

Pirineos Sur es algo más que un festival; un territorio mágico y libre en el que algunos hemos estado –y disfrutado- prácticamente media vida, así que volver a este idílico lugar tras dos años de azote pandémico supone una alegría mayúscula. Aunque también es cierto que este regreso al escenario flotante del pantano de Lanuza y su majestuoso entorno marca un antes y un después, por muchos motivos, y todo hace pensar que ya nada será igual. De entrada, en la noche del viernes uno apostaría a que la inmensa mayoría del público que abarrotó el recinto probablemente lo hacía por primera vez, y respondiendo a un perfil muy diferente al habitual de Pirineos Sur durante casi tres décadas.

Lo cual no es malo de por sí, obviamente, pues bien está tratar de atraer nuevos públicos; los nuevos responsables del festival están en su derecho de intentar renovar y sacar el máximo partido comercial a una marca –Pirineos Sur- conocida en medio planeta, pero para ello deberían -y esto es una opinión personal- tener cuidado en no perder las esencias distintivas que hacían de Pirineos Sur un evento diferente, único en el cada vez más uniforme panorama de los festivales veraniegos. Tiempo habrá para sacar conclusiones.

Mas, si nos atenemos a lo estrictamente musical, la jornada inaugural protagonizada por Estopa dio más bien poco de sí. El dúo catalán formado por los hermanos Muñoz ofreció un concierto previsible que satisfizo a los miles de seguidores congregados, como no podía ser de otra forma, con una sucesión de canciones que se parecen entre sí como dos gotas de agua, y en las que no hay lugar para la sorpresa o el riesgo. Sí, tuvieron su punto cuando salió su primer disco, pero frente a los pioneros de la rumba catalana o de la rumba de extrarradio (y ahí caben desde El Pescaílla a Gato Pérez, pasando por Los Amaya o Los Chichos), lo de Estopa no pasa de la condición de mero sucedáneo para todos los públicos.

En cuanto a Maruja Limón, banda femenina que ya actuó en el escenario sallentino hace unos años, las buenas intenciones no bastan para levantar una sucesión de clichés en torno a la rumba, el flamenquito y el buenrollismo.