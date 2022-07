La cantante Gloria Trevi: "La muerte de mi hija es una herida que no cierra"

Sin perder la sonrisa, la cantante Gloria Trevi habla en una entrevista para 20Minutos del duro golpe que supuso para ella afrontar la muerte de su hija. "Es una herida que nunca se cierra, se aprende a vivir de otra manera, pero el recuerdo siempre está ahí", confiesa la mexicana, que después de tres años de silencio acaba de presentar en España su disco: Isla Divina, un reflejo de su situación anímica.

"Todos mis trabajos los considero de la misma manera. A través de la música me expreso y muestro a la gente cómo me siento en cada momento. Tal vez en este nuevo álbum he reflexionado mucho sobre el mundo bonito que nos merecemos después de todo lo que hemos pasado como sociedad. Estamos viviendo las consecuencias de un mundo maltratado", afirma la cantante, que toca también temas como el feminismo o los malos tratos. A este respecto, asegura que "nos falta todavía mucho por avanzar" y se muestra comprometida con la lucha de las mujeres por la igualdad. "Sigo apoyando el movimiento feminista porque provengo de un país que tiene un elevadísimo porcentaje de feminicidios. Sin embargo, también hay otras causas que merecen mi atención y a las que hay que proteger, como la discriminación por condición sexual o por lugar de nacimiento. Yo lo he sufrido y es muy doloroso", confiesa.

Habla también de la edad de las mujeres, un tema por el que se sigue señalando a muchas de ellas y defiende que debería haber un cambio también en este sentido. "A las mujeres se nos sigue señalando por los años y esto no puede ser así. Hay personas que aprovechan este tipo de cuestiones para hacer daño. Yo, por fortuna, a mis 54 años, tengo la suerte de verme bien", concluye.