Pepe Romero: "La guitarra es una andaluza universal y enamora para toda la vida"

El guitarrista Pepe Romero (Málaga, 1944) ofrece este domingo un concierto en Zaragoza junto a la Annapolis Symphony Orchestra de Estados Unidos. Será la segunda vez que toca la guitarra en la sala Mozart, aunque la primera en solitario, ya que en la anterior ocasión vino con el cuarteto familiar. En el programa del concierto (12.00) se incluyen 'Chapultepec', de Manuel Ponce; el famoso 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo; y la 'Sinfonía número 3' de Rachmaninov.

¿Cuántas veces ha interpretado el 'Concierto de Aranjuez'?

Me sería completamente imposible contarlas. Es una obra perfecta, que nació en un momento de inspiración mágica en la vida de Joaquín Rodrigo. Es difícil de interpretar pero sus escollos se vencen gracias a la belleza que posee. Al igual que le sucedía a mi padre, mantengo una relación muy especial con algunas obras, que me acompañan a lo largo de toda la vida. Son compañeras y amigas.

¿Y no le cansa?

Nunca. Cuando te enamoras de una obra, cada vez que la tocas descubres una cosa nueva en ella. En realidad, los compositores no terminan sus obras, ni siquiera lo hacen los intérpretes; es el público quien lo hace. Un concierto es un organismo vivo y cada uno de ellos es único y diferente. Por eso no te cansas de tocar nunca algunas piezas.

¿Hasta qué punto se siente atado por las partituras?

Las partituras están para seguirlas, incluso cuando se está practicando. No hay que desviarse de ellas, pero cuando estás tocando también hay que dejarse llevar.

Cuando se pronuncia su nombre normalmente se usa el calificativo de ‘virtuoso’. ¿Le molesta?

Ser virtuoso no es ni bueno ni malo en sí mismo; es como tener dinero, lo que cuenta es cómo utilices ese caudal que posees. Si pones el virtuosismo al servicio de la música, te encuentras mucho más libre y la música fluye. Nunca he buscado ser virtuoso, sí la pulcritud, los matices, la belleza del sonido. No cuento las notas que puedo tocar ‘contra’ el metrónomo porque lo que me importa es entregarme al darlas, que todo suene bien, que la frase sea musical... Hacerlo bonito y no perder la calidad del sonido, eso es virtuosimo. Todos los días dedico mucho tiempo a las escalas y los arpegios, ‘limpio’ mi técnica; pero lo hago solo para ser más libre cuando estoy interpretando. Porque lo importante es que, cuando el público se vaya a casa después de un concierto, comente qué bien se lo ha pasado, qué bonito ha sido; que haya sentido lo mismo que empujó al compositor a escribir la obra que ha escuchado. Eso es lo importante, y no que diga: "¡Qué bien tocó hoy Pepe Romero!".

¿Cuántas guitarras posee?

Tenía muchísimas y las he ido regalando. Ahora tengo la guitarra con la que voy a tocar.

Alguna más tendrá.

Cuando estoy en casa me gusta mucho probar una, tocar otra... y cuando llega el momento de ‘saltar al ruedo’ elijo la que más me ‘llama’. El concierto de Zaragoza lo voy a dar con la número 310 de mi hijo (el lutier Pepe Romero), que es una maravilla. Llevo tocando con ella desde el principio de la pandemia.

En alguna ocasión ha asegurado que la guitarra ‘española’ debía llamarse más bien ‘andaluza’.

Soy un enamorado de Andalucía. Allí nació la guitarra, que luego pobló todo el mundo. Y llegaron compositores de otras latitudes, como Giuliani o Villalobos, que la enriquecieron escribiendo para ella verdaderas obras maestras. Pero la guitarra es muy representativa de nuestro querido folclore andaluz. Es una andaluza universal, y cuando uno se enamora de ella, lo hace para toda la vida.

La guitarra flamenca...

Lo mío es la clásica, pero soy un enamorado del flamenco. Villalobos decía que todos los músicos deben empaparse del folclore de su país. Y yo soy de los que opinan que cuanto más y mejor conozcas el flamenco, mejor vas a interpretar la obra de los compositores españoles. Porque todos, en mayor o menor medida, se han inspirado en el flamenco. Turina, Rodrigo, Falla, Granados o Palomo, por ejemplo, y solo cito a algunos.

¿Cuál es el mejor momento en la trayectoria de un guitarrista?

Yo he disfrutado mucho de toda mi carrera, tocando a Giuliani o Rodrigo, pero también a Bach, cuya música te conecta con la espiritualidad. He atravesado muchas etapas y en todas he disfrutado. Quizá, eso sí, cuando eres ya un hombre maduro expresas mucho mejor las experiencias y sentimientos.

Hasta ahora solo se le había podido escuchar una vez en la sala Mozart.

Toqué con mi familia, en formato cuarteto, y fue una experiencia inolvidable. Me pareció una sala maravillosa.

Revele un secreto: ¿qué bises ofrecerá este domingo? ¿Habrá algo ‘aragonés’?

La verdad es que no lo sé. Recuerdo que en la otra ocasión que dimos un concierto en la Mozart terminamos la velada con un arreglo que había hecho yo de la jota de ‘La Dolores’. Si hay un bis, que no lo sé, quizá sea una obra que escribió mi padre. O quizá, sí, haya algo ‘aragonés’. El que quiera saberlo, que venga al concierto y a ver qué sale.