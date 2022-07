El Slap! promete 14 horas de baile y diversión en el Parque Deportivo Ebro

La duodécima edición del Slap! Festival desembarca este sábado en su nueva ubicación, el Parque Deportivo Ebro. Y lo hace ampliando horizontes musicales y buscando adaptarse a los nuevos tiempos con nuevos espacios. Por delante, más de catorce horas de música en directo desde las 12.00 hasta la madrugada, con programación para todos los públicos y un ecléctico cartel encabezado por la Fundación Tony Manero, R de Rumba & Porcel, The Lehmanns Brothers, Free Sis Mafia y Pendejo.

Esta edición arrancará en la piscina con la sesión de Cuatico DJ y un concierto de jazz enfocado para los más pequeños. Y, por supuesto, a lo largo de la tarde se desarrollarán sesiones y actividades de las que han hecho al Slap! Festival uno de los eventos más refrescantes del verano: ‘pool train’ y ‘roller disco’. Es decir, dos bailables sesiones de DJ, una en la piscina y otra en la pista de patinaje.

‘El último baile de la Fundación Tony Manero’ es la gira de despedida de una de las bandas de funk y disco más importantes que han surgido en este país. Tras 25 años de carrera, en los que se han convertido en la banda de referencia de la escena gracias a sus ocho álbumes y cientos de conciertos, sus componentes quieren ahora dar rienda suelta a otros proyectos y desarrollarse en otros campos relacionados con la música. La gira de despedida arrancó en agosto del año pasado y la banda se encuentra en plena forma, con un repertorio que repasa los ‘hits’ de todas sus etapas, desde ‘United Soul’, pasando por ‘Can’t nobody love me like you do’, ‘Supersexy girl’ o la más reciente ‘Femme Fatale’.

NOTICIAS RELACIONADAS Fundación Tony Manero y R de Rumba coronan la 12ª edición del Slap!

Otra de las grandes apuestas del cartel son The Lehmanns Brothers. Esta joven banda francesa navega por los estilos musicales clásicos y rítmicos como el funk, el soul o el rhythm and blues poniendo en pie y haciendo bailar al público sin parar. James Brown, Jamiroquai o The Roots son sus nada disimuladas influencias.

R de Rumba, el DJ de Violadores del Verso, necesita poca presentación. Hace un par de años, con su amigo y músico alicantino Porcel publicaron un magnífico disco conjunto llamado ‘Funk Experience’. Y, efectivamente, es un título que deja muy claras sus intenciones: un completo homenaje a la música negra de los 70.

Tampoco puede faltar uno de los mejores DJs nacionales y uno de los mayores conocedores de la música negra: Pendejo. El aragonés lleva media vida descubriendo, pinchando y experimentando con la música negra, desde sus raíces africanas hasta las ramas electrónicas. Soul, funk, jazz, boogalo, disco, jungle o dub step son todo evoluciones de la misma madre, con un mismo fin que es el baile y como tal todos tienen cabida en una sesión.

Completa el cartel Free Sis Mafia. Es un colectivo con un proyecto musical común: demostrar que una panda de chavalas de barrio le pueden pasar la mano por la cara a tu rapero favorito. Una propuesta muy fresca y sugerente.