Morgan y Cuti Vericad, pop y rock de altura en Aínsa

La última vez que visitaron Aragón fue el 22 de abril, abriendo el concierto de Fito & Fitipaldis en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que congregó a 9.000 personas. Los madrileños Morgan calentaron el ambiente con un excelente directo –ya habían demostrado su calidad unos meses antes, en el Festival de Jazz de Zaragoza–. Aquella noche abrieron con el tema ‘Alone’ y durante una hora tocaron canciones como ‘Attempting’, ‘Oh Oh’, ‘Roar’, Home’, ‘River’, ‘Work’... y hasta se marcaron un breve homenaje a Foo Fighters con ‘The Pretender’, antes de encarar el final de su actuación, que cerraron con ‘Sargento de hierro’ y un apoteósico ‘Another Road (Gettin’ Ready)’.

Morgan vuelve a subirse este sábado 9 de julio (23.00) a un escenario aragonés, el del Festival Castillo de Aínsa, para ofrecer un ‘show’ con mayor intensidad, sí cabe, y más extenso que el de su anterior visita por estos pagos, en el que desplegarán un repertorio que incluye temas de sus tres álbumes, con especial atención a su último trabajo publicado, ‘The river and the stone’. La cita de esta noche se completa con una descarga de auténtico rock’n’roll, que previamente brindará el músico jaqués Cuti Vericad (22.00). "El público aragonés siempre nos ha dado una acogida muy buena, desde la primera gira con la que vinimos por aquí. Aragón siempre es una parada obligada para nosotros. Nos encanta", comenta Paco López, guitarrista de Morgan. Confiesa que no conoce la música de Cuti Vericad, pero afirma que le encantará poder escuchar sus canciones hoy.

Carolina de Juan (Nina), vocalista de Morgan canta la mayor parte de los temas en inglés. Su pop y rock, que bebe de numerosas fuentes, comienza a trascender más allá de nuestras fronteras. El guitarrista del grupo reconoce que organizar una gira internacional "es uno de nuestros sueños. Salir fuera es más difícil, pero estoy seguro de que en algún momento conseguiremos trazar una hoja de ruta que nos permita salir a Europa o a cualquier otro lugar".

Sobre el éxito de la banda, López dice desconocer la razón. "Hay otras formaciones, amigos nuestros o incluso bandas que hemos tenido nosotros, que tienen la misma filosofía, pero por lo que sea no consiguen conectar de esta manera y lograr lo que quiere cualquier músico, que es poder girar con un grupo, con sus amigos, haciendo la música que les gusta y que la gente disfrute también de ese viaje. Es un poco la gracia de este asunto. Está bien que eso sea un pequeño misterio".

Acerca de la actuación de esta noche en Aínsa, el músico cuenta que les apetece mucho "hacer un concierto más largo y que el público lo disfrute de principio a fin. Eso es lo que más nos gusta a nosotros".