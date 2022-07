'Mali Twist': amor y música en tiempos inciertos

Con su cine de corte social, sus retratos de los barrios obreros de Marsella, sus personajes abocados a la marginación, perdedores las más de las veces, pero siempre tan vivos y tan intensos, Robert Guédiguian es un director y guionista por el que siempre he tenido una cierta predilección. Incluso cuando alguno de sus filmes me ha rechinado.

Echaba en falta al cineasta francés hasta hoy, día en el que se estrena su último trabajo, ‘Mali Twist’, una historia de amor y música que se desarrolla en tiempos inciertos. Guédiguian abandona su escenario favorito, Marsella, para abordar un argumento que tiene lugar en Mali en el año 1962, recién liberado de la colonización de Francia (aunque esta mantenía intactos sus intereses comerciales en el país), con la convulsión social correspondiente. En ese lugar, en su capital, Bamako, se desarrolla el romance de dos jóvenes amantes del twist que luchan, el uno, por un nuevo país libre y socialista, la otra, por librarse de las viejas tradiciones. Sirven uno y otro, con sus respectivas trayectorias, para dar a conocer la vida de un país lastrado por tradiciones y abocado a una modernidad que iba a costar demasiado.

'Mali twist' *** Director y guionista: Robert Guédiguian. Fotografía: Pierre Milon. Intérpretes: Stéphane Bak, Dioucounda Koma, Issaka Sawadogo, Alicia Da Luz Gomes. Francia 2021, 125 minutos.

Hay en ‘Mali Twist’ un guión algo disperso, debido, quizás, a que Guédiguian aborda muy distintos asuntos y no termina de cuadrar el tratamiento, también la importancia, que da a cada uno. Sin embargo, al final, todo cuadra, y cuadra muy acertadamente. La película atrapa porque trata una historia no muy conocida, como lo es la de Mali, su independencia y todo lo que sucedió después, con los enfrentamientos entre quienes sueñan, soñaban, con un país renovado, joven, que apostara por la justicia social y en el que no hubiera corrupción, y se encontraron, como casi siempre ocurre, con una revolución que no era la mejor; y que gusta por la bonita historia de amor que desarrolla envuelta en sueños, en ansias de libertad, en música y en un poco de twist.