Rúbi Férez: "Lo esencial de la magia es jugar y no juzgar"

¿Cómo se hace uno mago? ¿Hay que pasar un examen con conejos y chisteras?

En mi casa siempre se ha respirado ambiente artístico porque mis padres son músicos. Yo empecé desde chiquitín con la música –con jotas y percusión–, pero un año me dio por pedir para Navidad unos juegos de magia y los interpreté delante de mi familia. Me aplaudieron, me lo creí y seguí adelante.

¿Cuál es su especialidad?

Creo que mi fuerte es la ‘numismagia’, esto es, juegos con monedas. Quizá porque me gusta comunicar con las manos...

¿Perdón?¿Monedas de verdad?

Son dólares de plata. Las monedas de euro no quedan tan bien a la vista ni al oído. Estas son muy grandes y tienen sonido potente.

Entonces... ¿Puede usted multiplicarme unos ahorrillos que tengo guardados?

Si me da un billete de 50... ¡Le quito el 0! Eso sí lo puedo hacer. Como elemento, a nivel simbólico, tiene potencia ver aparecer una moneda. Hay una parte subconsciente que alude a la economía, aunque poco puedo hacer yo para frenar el IPC.

¿Alguna vez no le ha salido un truco y se ha quedado con cara de circunstancias?

Algo esencial de la magia es jugar y no juzgar. Cuando sales a jugar no hay nada que pueda salir mal, todo se admite. Parafraseando a un compañero te diría que "el público puede admitir un error pero nunca el aburrimiento".

‘Tatatachán’, pero luego... mal.

El truco ha podido salir mal, pero el resultado final es positivo porque lo he disfrutado y el público se ha reído. Al malabarista que se le cae una bola, la gente le aplaude más fuerte porque ven el esfuerzo y el trabajo.

Entonces, tan importante como el truco es saber comunicar.

Hace cuatro años entré en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza y me di cuenta de que la práctica se podía mejorar modulando la voz, ocupando el escenario y, como decía Juan Tamariz, "lanzando hilos a los ojos del espectador" para que todos sepan que estás con ellos.

Tamariz, David Copperfield o Uri Geller son referentes de mi época, ¿cuáles son los suyos?

Mario López es un artista increíble de ‘magia de cerca’. Fue mi inspiración desde que empecé y ahora es uno de mis mejores amigos. También debo mucho al mago de mi pueblo que se llama David.

Magia de cerca, ¿qué es eso?

La que ves a un palmo de tus narices. Yo creo que es la que más hondo cala, la que tienes al espectador pegado a tu lado.

Pero usted también echa mano de las redes sociales...

Con Instagram se ha descubierto un nuevo medio escénico: puedes estar en tu habitación y tener a todo el público mirándote por el agujerito de la cámara. Eso también da mucho juego.

En televisión, sin embargo, la magia parece estar de capa caída.

Antes había programas que eran la leche, como una sesión en directo. Ahora se ha pervertido el formato y en muchos ‘talent shows’ convierten una disciplina artística en carne de promoción.

Nos han hecho creer, incluso, que desaparecían las pirámides. ¿Está todo inventado?

La magia es un arte muy bebé. Otras disciplinas tienen muchísimos años, pero a esta le queda mucho recorrido. Hasta no hace tanto todo se tachaba de brujería y te mandaban a la hoguera.

Usted ya se las sabe todas. Es Gran Premio Nacional de Magia.

Supongo que es lo máximo que te puede caer en España, una utopía. Empecé a los 13 años con el concurso Pepe Carrol en Zaragoza donde me dieron el premio del público y poco a poco fueron pasando escalones: participé en Taiwán, ahora vengo de Ohio y a finales de mes viajaré al Mundial a Canadá.

¿Usted se sorprende a sí mismo?

Mi amigo Juan Colás dice que los magos tenemos el ‘síndrome de Beethoven’, que era sordo y no podía disfrutar de su arte sino a través de la mirada de los demás.

¿Qué otras aficiones tiene?

Me apasiona la música. A veces me cuesta expresar mis emociones y con la guitarra me suelto de forma explícita. Acabamos de grabar un disco bastante ‘indie’, que se llamará ‘Moñas’ y que esperamos lanzar dentro de poco en las plataformas.