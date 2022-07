El sueño cumplido de Rocío Jurado, un museo en su Chipiona

Dieciséis años después de su muerte, Rocío Jurado ve este sábado cumplido su sueño de tener un museo en su localidad natal, Chipiona (Cádiz), en el que sus miles de seguidores puedan acercarse a su figura, a sus recuerdos más personales y a su legado. "Estamos contentos y felices, en Chipiona y en toda España, porque Rocío Jurado se merecía que este museo estuviera abierto hace muchos años", cuenta el alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero.

Más de 400 de sus vestidos, su piano de cola, su Mercedes, sus incontables premios y un sinfín de recuerdos de "La Más Grande" forman parte de los fondos del Centro de Interpretación Rocío Jurado que esta noche se inaugura con una celebración que contará con unos 500 invitados.

Entre ellos numerosos medios de comunicación, que sólo podrán tomar imágenes del exterior del edificio y que han sido advertidos de que se tomarán acciones legales contra todo aquel que tome fotos o grabe vídeos de los bienes expuestos, ya que "son de propiedad privada" y sus derechos de imagen "están reservados".

Todos los bienes pertenecen a Rocío Carrasco, hija y heredera universal de la cantante, que los ha cedido al municipio para este proyecto regulado en un convenio que, tras muchos años de espera y dimes y diretes, se alcanzó finalmente en enero de 2020 y recoge una compensación de 2.500 euros mensuales por la cesión.

Ubicado en una nave a las afueras de la localidad natal de Rocío Jurado que, tras una reforma en la que se invirtieron dos millones de euros, lleva lista desde el 2011, el museo alberga también un auditorio y un restaurante.

En este inmueble llevaban una década aguardando los bienes que Rocío Carrasco cedió para este proyecto que comenzó a gestarse poco después de que su madre muriera el 1 de junio de 2006.

Pero el sueño se inició antes, recuerda Aparicio, ya que cuando en 1994 la artista acudió a su localidad natal para inaugurar la instalación de la escultura de 2,40 metros de altura que le dedicó Juan de Ávalos, el alcalde le comentó la posibilidad de crear un museo dedicado a su vecina más universal, una artista que siempre presumía de su origen -"los pilares de Chipiona, son mis pilares", decía- y que se entusiasmó con la idea que tantos beneficios puede dar al turismo local.

Cuando en 2019 Luis Mario Aparicio regresó a la alcaldía se propuso "como objetivo número uno" abrir de una vez este museo para cumplir el sueño de Rocío Jurado, algo que ha logrado en un proceso en el que, dice, siempre ha contado con la colaboración de su hija, que ha supervisado y decidido sobre cada aspecto.

"No he captado en ella en ningún momento ningún afán lucrativo. Si sacara a subasta un solo vestido, podría conseguir millones. Si hubiera querido sacar dinero, hubiera hecho otra cosa, no este museo", explicó el alcalde cuando anunció que se había llegado a un acuerdo para el convenio, que, pandemia mediante, tardó más de dos años en suscribirse.

La hija mayor de Rocío Jurado, que siempre ha negado que ella fuese la causa de los retrasos del museo aunque en el 2018 la anterior corporación municipal llegó a dar una rueda de prensa para urgirle públicamente a la firma de convenio, cortará esta noche la cinta de inauguración para que, por fin, se cumpla el sueño de su madre.

Estará abierto al público a partir del próximo jueves 7 de julio con un precio de entrada general de 9 euros (cinco para niños, pensionistas y otros colectivos). Se inaugura justo un año después de que lo hiciera en San Fernando el Centro de Interpretación Camarón de la Isla, de entrada gratuita y que, desde antes de su apertura, permite a los medios la grabación de imágenes para la difusión de reportajes.

En el camino están los futuros museos de Lola Flores, en Jerez de la Frontera, y de Paco de Lucía, en Algeciras, para configurar una ruta-homenaje a cuatro grandes figuras que han marcado la historia de la música en España que han nacido en la provincia de Cádiz.