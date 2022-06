'Elvis': Elvis, el coronel Parker y el 'show' de Luhrmann

He visto casi todas las películas de Baz Luhrmann y de todas he salido con la misma sensación: de ruido, de exceso, de movimiento, de secuencias agotadoras que, también es verdad, contenían unas cuantas escenas prodigiosas y muy potentes. Ninguna de ellas me convenció, porque no me acaba de gustar el estilo narrativo del cineasta australiano, ni su ‘Romeo y Julieta’, ni la extensísima ‘Australia’ ni su atrevimiento al hacer un 'remak'e de un filme tan extraordinario como 'El gran Gatsby', de 1974.

'Elvis' *** Director: Baz Luhrmann. Guión e historia: Jeremy Doner y Baz Luhrmann. Intérpretes: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Richard Roxburgh. Australia, 2022. 159 minutos.

Algo parecido me ha sucedido con ‘Elvis’, con la que vuelve al cine tras seis años de parón. Esta vez, Luhrmann pone el punto de mira en Elvis Presley, al que radiografía a la manera de un biopic, aunque marcando distancias respecto al típico relato biográfico. El realizador se centra especialmente en la relación del artista, interpretado con gran soltura por un joven Austin Butler, con quien fue su mánager. Llamado ‘coronel Parker’, que ni era coronel ni se apellidaba Parker, estableció con Presley una relación que le hacía a este depender totalmente del hombre que llevaba su carrera y, según se descubrió posteriormente, que le manipuló y estafó durante años.

Más allá de las explosiones musicales y de las escenas que recogen los conciertos de Elvis, pese a un estilo narrativo que le lleva al exceso y al ruido permanente, pese a su afán reiterativo y al alargado metraje, lo mejor de la película es el protagonismo de ese coronel Parker, figura real, pero, al menos para mi, desconocida hasta ahora, que con tanta hondura y realismo interpreta Tom Hanks. El actor vuelve a demostrar que, desfigurado o no, encarnando un personaje desagradable y mezquino, o, por el contrario, a alguien amable y bondadoso, su capacidad para hacerse con el control de una película es absoluto. Hanks asume su papel magníficamente bien y se convierte en la clave para hacernos olvidar los excesos de ese director/espectáculo que es Baz Luhrmann.