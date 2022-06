‘Pisando fuerte’ en La Chimenea y con ‘El alma al aire’ en la Romareda: los otros conciertos de Alejandro Sanz en Zaragoza

La Romareda se prepara para acoger el próximo sábado el concierto de Alejandro Sanz. Una cita que sus fans, como Carmen y Olga, que aguardan fila desde el miércoles, esperan con muchas ganas, teniendo en cuenta que ha sido aplazada en dos ocasiones, en 2020 y 2021, a causa de la pandemia, y que seguro guardarán en su memoria, ya que se trata del primer concierto de acoge el estadio desde hace 15 años -el último fue el de Héroes del Silencio en el año 2007.

Tras actuar en otras ciudades como Sevilla o Madrid, el artista hará parada en Zaragoza con su gira ‘En vivo’. Ya ha comenzado a montarse el escenario que albergará al intérprete madrileño, que está de cerca de agotar las 24.000 entradas disponibles, según los organizadores.

El artista actuó por última vez en Zaragoza el 13 de junio de 2013. Las canciones de 'La música no se toca' se alternaron aquella noche con temas de siempre en el Príncipe Felipe, donde se reunieron unas 5.200 personas. El pabellón ya había acogido un concierto del madrileño el 11 de septiembre de 2004, tras publicar ‘No es lo mismo’. Más de 7.000 personas le arroparon, una cifra que no igualó las anteriores visitas del cantante madrileño. Y eso que se subía al escenario con cinco Grammys más.

Tres años antes, el 1 de julio de 2001, Alejandro Sanz demostró en el campo de La Romareda cómo se llena un campo de fútbol hasta la bandera. Cerca de 15.000 personas se dieron cita en esa ocasión para ver al cantante defender su ‘El alma al aire’ (tras el turno del grupo Bacilos, que actuaron como teloneros).

De éxito de público también pudo presumir el 24 de junio de 1998 cuando casi 10.000 corazones palpitaron en el Pabellón Príncipe Felipe al ritmo de las canciones de ‘Más,’ un disco que le llevó a lo más alto de las listas de éxitos, si bien también tuvo tiempo para recordar ‘Mi soledad y yo’, ‘Pisando fuerte’ y, cómo no, el ‘Corazón partío’, que interpretó con Vicente Amigo.

‘Pisando fuerte’ en La Chimenea

La festividad de San Valero de 1992 se celebró en Zaragoza con diversas actuaciones musicales. Entre ellas, la del nuevo ídolo adolescente del momento, de nombre Alejandro Sanz. Esa tarde cantó ‘Viviendo deprisa’ o ‘Pisando fuerte’ ante 8.000 jóvenes, agotando todas las localidades del Pabellón de la Chimenea, donde se celebró el concierto (se detectaron, incluso, entradas falsificadas).

En la entrevista publicada el día anterior en HERALDO, el cantante confiaba en no morir de éxito artísticamente como había ocurrido, por ejemplo, con Los Pecos, Iván y Pedro Marín. “Mira, no es mi caso. Porque todos esos nombres eran "productos descarados", pero yo no lo soy. Quizá en el de Pecos, menos porque componían sus canciones, pero en el de los otros, no. Y cuando se dieron cuenta de que no podían seguir se fueron. Yo, sin embargo, aporto cada día de mi vida mi propia evolución como músico, por lo que quiero crecer con mi público”, confesaba. Razón por la que en diez años se veía delante del mismo público de aquella noche. Y el tiempo le dio la razón. Vaya si se la dio.