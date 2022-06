'Encuentra tu persona vitamina' y otros títulos que te levantarán el ánimo estas vacaciones

Sacar tiempo para leer no es fácil con nuestras ajetreadas rutinas. Trabajo, niños, casa, deporte... el día solo tiene 24 horas y no da para más. Por eso, (a no ser que seamos fans de los audiolibros), esperamos a las vacaciones para sacar algo más de tiempo y disfrutar de la lectura. Gracias a dispositivos electrónicos, como los Kindle, podemos llevar nuestra biblioteca personal con nosotros sin cargar con excesivo peso en la maleta. O, si nos gusta más el libro físico, aprovechar para tumbarnos en la playa y pasar las páginas de ese ejemplar que lleva meses esperando en la mesilla.

Hay tanto donde elegir que, hasta los devoradores de libros, saben que no disponen del tiempo suficiente (ni siquiera en vacaciones) para leer todo lo que les gustaría. ¿Por qué título apostar? Podemos fiarnos de las recomendaciones de nuestros amigos o de nuestro instinto: novelas de misterio, históricas, estrenos literarios de autores aragoneses... hay mucha variedad de títulos (y todos están en Amazon). Incluso podemos apostar por volúmenes que nos ayudan a mejorar nuestro ánimo y nos suben la energía. En Heraldo Shopping no tenemos el poder para solucionar todos los problemas, pero podemos recomendarte algunos libros que te ayudarán a recuperar el ánimo y que deberían ser prescripción médica para quienes andan bajos de moral. Además, están disponibles en varios formatos: en versión electrónica, física y con la suscripción de un mes gratuita a la biblioteca de Kindle Unlimited para que no tengas excusas para sentirte bien.

Títulos que te ayudarán a sentirte mejor

- ‘Encuentra tu persona vitamina’. Es uno de los éxitos del año. Y no es casualidad. El primer libro de su autora, Marian Rojas: 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', es uno de los más vendidos en castellano. Su nuevo volumen explica por qué necesitamos en nuestra vida personas que nos den energía y amor para ayudarnos a reducir el estrés y a bajar el cortisol que genera efectos negativos en nuestro organismo. Las personas vitamina mejoran el sistema inmune, el estado de ánimo y nuestro organismo abriendo las puertas a una sustancia que nos hace sentir bien, la oxitocina.

-'El libro que tu cerebro no quiere leer'. David del Rosario también es un autor que proviene del ámbito científico. Es un investigador en neurociencia y, en este libro, nos explica cómo funcionan las redes que tejen el miedo y la confianza. Navega por los secretos del pensamiento para hacer que la ciencia nos ayude en lo cotidiano y nos propone un reto: “dejar únicamente de pensar la vida y comenzar a vivirla”.

-'Una historia ridícula'. Pero hay vida (¡y mucha!) más allá de los denominados libros de ‘autoayuda’. A principios de año, el extremeño Luis Landero publicaba una historia de amor con tintes quijotescos llena de humor amor e ironía que muchos consideran una de sus obras mayores. Narra la curiosa historia de amor de Marcial “con voces inesperadas que crean un coro, una sinfonía, un arrebato de miedo, de picardía y de juego”. Así lo considera Antón Castro en las páginas de HERALDO.

-'El humor de mi vida'. La presentadora y humorista Paz Padilla es la autora de un libro que se ha situado como uno de los más vendidos en Amazon. Narra su viaje vital y todo lo que ha aprendido sobre la vida, la muerte y sobre sí misma. Cuenta su singular historia de amor y comparte todo su trabajo personal de aceptación para acompañar a su marido en sus últimos días. El amor se mezcla con humor descarado para hablar de muerte sin tabúes.

Puedes disfrutar de estas lecturas adquiriendo el libro físico, pero si tienes Kindle, 'tablet' o móvil y quieres llevarte todos los libros de vacaciones, puedes suscribirte al servicio de libros electrónicos de Amazon, Kindle Unlimited que ofrece más de un millón de títulos por 9,99 euros al mes... ¡con lectura ilimitada! Además, durante 30 días tienes un periodo de prueba gratuita para que puedas enamorarte de su catálogo.

