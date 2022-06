Un ratito de gloria en el bosque

La iniciativa El Bosque Sonoro, que se celebra en un entorno natural junto a la cercana localidad de Mozota, merece aplausos y parabienes; en su tercera edición, a lo largo de todo el fin de semana han pasado por sus diversos escenarios unos 3.500 espectadores, una cifra apreciable aunque quizá algo corta para el considerable esfuerzo de logística, organización y producción que supone un evento de estas características. Mas sin duda mereció mucho la pena la excursión dominical para escuchar a tipos de la singular catadura de Kiko Veneno o Niño de Elche.

Setenta años acaba de cumplir Kiko Veneno, uno de los nombres esenciales de la música popular española, quien lejos de acomodarse en el pasado aún es capaz de facturar discos tan atractivos y contemporáneos como ‘Sombrero roto’ y ‘Hambre’. Anteayer sobre el escenario se le vio un tanto disminuido físicamente, pero sus canciones siguen sonando tan deslumbrantes como arrebatadoras, empezando por un ‘Lobo López’ con ritmo disco-funk, esa ‘La higuera’ con cierto aroma a Prince, ‘Veneno’ («tú me estás queriendo a mí un 15% menos, no me lo niegues / con el coste de la vida lo nuestro se está quedando en ná»), la canción que grabó con C. Tangana ‘Los tontos’, ‘Luna nueva’ («voy a besarte ná más se acabe la confinación»), las memorables ‘Echo de menos’ y ‘En un Mercedes blanco’. Vaya, que pasamos un ratito de gloria.

'el bosque sonoro' **** Artista Kiko Veneno, Niño de Elche, Xoel López y Vera Fauna Domingo, 19 de junio de 2022. Mozota, Zaragoza. Unos 900 espectadores.

Tras Kiko, Niño de Elche –acompañado por ese heterodoxo guitarrista que es Raúl Cantizano– hizo de las suyas bajo una chopera, improvisado escenario tras la negativa del arzobispado a que cantara en la iglesia de Mozota. Mejor: aquello se convirtió en un espacio mágico como un círculo de brujas, idóneo para el aquelarre de flamenco bizarro que propone este cantaor del extremo. Piezas como ‘Informe para Costa Rica’, ‘Nadie’, ‘Fandango cubista de Pepe Marchena’ o su revisión lorquiana de ‘Deep song’ de Tim Buckley, adobadas con experimentación vocal marca de la casa, dejan estupefacto y patidifuso a cualquiera.