Tras la pista de Más Birras y ‘Al este del Moncayo’

«Venga, venid hacia aquí. Esperad. Ahora volved un poco hacia atrás. Caminad hacia mí. Quietos, ahí». En ese momento Gonzalo Bullón comenzó a disparar con su cámara, una Hasselblad de 6x6, con un objetivo de 50 mm de focal. Detrás del fotógrafo, el diseñador José Luis Romeo se cercioraba de que la imagen captase el camino, el Moncayo, a los músicos, su expresión… hasta que dieron con la fotografía que ilustraría la portada del disco ‘Al este del Moncayo’, del grupo zaragozano Más Birras, publicado en septiembre de 1987.

«No recuerdo el lugar, no había estado nunca y dimos algunas vueltas hasta encontrar el sitio que nos encajaba», cuenta Gonzalo Bullón. Treinta y cinco años después, esa icónica portada, con la foto en blanco y negro, sigue llamando la atención. El álbum tiene una gráfica sencilla, limpia, pero con impacto. «Lo importante eran ellos y por eso la imagen es muy potente», destaca José Luis Romeo, responsable de la dirección de arte del primer álbum publicado por el sello zaragozano Grabaciones Interferencias.

El título de aquel minielepé no dejaba lugar a dudas de que esa imagen tenía que tomarse en el Moncayo. Y así fue. En los meses previos a su publicación se había realizado una sesión de fotos, primero en el estudio de Gonzalo Bulllón y, posteriormente, los miembros del grupo (Mauricio Aznar, Miguel Mata, Víctor Jiménez y Mariano Ballesteros), los productores del disco (Luis Linacero y Miguel Goyanes) y Bullón y Romeo se desplazaron hasta la sierra del Moncayo para realizar otra.

La búsqueda

«Nos faltaba una foto que nos gustara de verdad. Cogimos dos coches y nos marchamos a buscar por caminos de Vera y Trasmoz. Se empezaba a hacer tarde porque era invierno y nos encontramos aquel lugar, esa luz del sol que se ponía por detrás del Moncayo», recuerda Luis Linacero, fundador de Grabaciones Interferencias con Inma Mendoza y Miguel Goyanes.

Hasta hace algo más de un año, nadie se había atrevido a determinar el lugar exacto donde se tomó la fotografía. El escritor y locutor Miguel Mena, gran conocedor de la zona, empezó a investigar, con la ayuda de miembros de la asociación Los Ancebillos de Lituénigo, que dieron con el sitio, en la pista de Litago a Agramonte. «La foto del ‘single’ ‘Tren de Medianoche’, tomada en la misma sesión, permite observar mejor el trazado de la pista. El entorno está muy cambiado porque ha crecido la vegetación», precisa Mena.

Tras su hallazgo, esta ‘Abbey Road’ aragonesa podrá convertirse en un lugar de peregrinaje para los incondicionales de Más Birras. El alcalde de Litago, Rafael Ávila, avanza que el 24 de septiembre se instalará allí un monolito con una imagen de la portada de ‘Al este del Moncayo’. Hablará Miguel Mena y habrá un concierto de Jorge Martínez y Mariano Ballesteros, saxofonista de Más Birras. También se espera que asistan el batería y el bajista del grupo, Víctor Jiménez y Miguel Mata.

Primer sencillo de Más Birras, que incluía los temas 'Apuesta por el rock & roll' y '¡Oh, Ana!' HA

«El disco definía de dónde veníamos. Zaragoza está al este del Moncayo. No había dudas de que la foto tenía que ser allí. La imagen de la contraportada corresponde a las Bardenas y es del archivo de Bullón», comenta Mariano Ballesteros.

«Se caía por su propio peso. Teníamos que ir allí. Para nosotros, el Moncayo era como un sitio mítico, una montaña sagrada. Éramos muy peliculeros, como todos a esa edad. Que ahora recuerden allí a Más Birras es toda una culminación», apunta Miguel Mata.

Víctor Jimenez también ha confirmado su asistencia «si no hay problema y no me toca trabajar. No sé si me sumaré a tocar con Mariano y Jorge, pero me encantaría», añade.

Otra suerte de éxito

A lo largo de su carrera (1985-1993, Más Birras no fue un grupo de multitudes. Sin embargo, consiguió algo más valioso. Hoy se le considera una formación de culto que creó canciones que aún suenan y forman parte de la banda sonora de los recuerdos de muchos.

Sus componentes (además de los citados, en distintas etapas también estuvieron en el grupo Quino Díaz y Josu García) se divirtieron y mantuvieron su libertad. Hicieron lo que quisieron en cada momento, que principalmente era tocar, componer canciones y disfrutar en su camino musical. Treinta y cinco años después de la publicación de sus primeros discos la banda sigue siendo muy querida. «El grupo es más recordado ahora que cuando estuvo en activo», coinciden en señalar Mata, Ballesteros y Jiménez.

El 'maxi single' de Más Birras publicado como anticipo en junio de 1987 Oliver Duch

Apuesta ganadora

Gracias a Héroes del Silencio y Bunbury, una de sus canciones cobró dimensión internacional, ‘Apuesta por el rock & roll’, compuesta por Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña. «Comenzamos a esbozarla entre 1984 y 1985, entre Madrid y Zaragoza, en diferentes etapas y sitios: en casa de Mauricio y también en una pequeña casa de campo de mi madre. Hasta su versión final fuimos cambiando algún verso y alguna línea de arreglo. La compusimos muy lentamente», recuerda Sopeña.

Antes de la publicación de ‘Al este del Moncayo’, en septiembre de 1987, Grabaciones Interferencias publicó en junio, como anticipo, un sencillo y un ‘maxisingle’ de Más Birras con cuatro canciones. Se vendieron todas sus copias y posteriormente ‘Al este del Moncayo’ se convertiría en el disco más exitoso del sello que publicó a grupos como Tako, Proscritos, Ferrobós o John Landis Fans o The Furtivos.

En aquel año 87 nacería Javier Macipe, el cineasta zaragozano que sigue adelante con la película ‘La estrella azul’, que gira en torno a la figura de Mauricio Aznar.