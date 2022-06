Vanesa Martín: "Necesito sentir el vértigo para seguir mejorando"

Ha realizado recientemente su primera gira por Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Había actuado en la ciudad de Miami hace dos años, el 6 de marzo de 2020, justo antes de que nos confinaran por la pandemia. Esta vez ha sido mi primera gira propiamente dicha en Estados Unidos, con siete conciertos que han sido mágicos: dos en Puerto Rico y también en Washington, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco... Ha sido muy emocionante porque hemos colgado el ‘no hay entradas’ en muchos de ellos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora e inspiradora. He descubierto que tengo que volver para seguir construyendo porque el público me espera con complicidad y con una pasión increíble. He vuelto con la sonrisa dibujada porque en estos casos ves que el trabajo tiene una recompensa.

Desafíos así deben revitalizar, es prácticamente comenzar de cero.

Es una motivación extraordinaria. Cuando anunciamos la gira en Estados Unidos, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero el poder de las redes sociales es tremendo y conecta a miles de personas de cualquier parte del mundo. Además, he tocado en escenarios míticos, donde anteriormente habían actuado grupos y cantantes que idolatro. En la música, como en la vida, es fundamental ponerte desafíos que te lleven a nuevos sitios y personas.

¡Quién le iba a decir cuando era una niña en Málaga y su padre le regaló una guitarra que alcanzaría tantos éxitos!

Totalmente. El otro día estaba hablando con mi madre y le dije: «Mamá, me voy a la prueba de sonido de Nueva York». Y a ambas nos pareció alucinante. Me venían ‘flashes’ de cuando me llevaba al colegio. Es muy bonito que te sucedan estas cosas. La moraleja que extraigo es que en la vida hay que soñar. Tenemos que atrevernos y pelear por los que queremos y amamos.

Se ve muy bonito, pero seguro que ha habido mucho sacrificio detrás, como cuando con 23 años cogió la maleta y dejó su ciudad natal para luchar por su sueño en Madrid.

Alcances o no el éxito, la música lleva detrás un trabajo y una entrega muy importantes. Es un modo de vida y una apuesta que haces al todo o nada. Pero incluso en estos momentos de tanta popularidad, las cosas no son fáciles. Aviones, viajes, entrevistas, ensayos... No paro, pero lo hago con mucho gusto.

¿Nunca ha dudado al dar saltos importantes persiguiendo su vocación?

A mí me alimenta mi personalidad. Es que yo soy así. No solo no tengo miedo, sino que mi cuerpo me pide dar estos saltos hacia adelante. Necesito cambiar, atreverme, asumir retos y responsabilidades nuevas. Necesito sentir el vértigo para seguir mejorando. Mi naturaleza es así.

En este camino de siete álbumes, ha visitado Aragón en muchas ocasiones. Ahora regresa para actuar en la sala Mozart del Auditorio, donde ya presentó su anterior disco.

Tengo un cariño muy especial al Auditorio de Zaragoza. Desde el primer momento he vivido noches mágicas allí. Es uno de esos escenarios-fetiche de mi trayectoria. De hecho, esta gira de verano por España la he planteado en recintos muy queridos por mí. Además, me encanta Zaragoza, pasear por sus calles. Tengo muchas ganas de reencontrarme con el público aragonés.

Estando acostumbrada a actuar en recintos más multitudinarios, debe agradecer recuperar ahora la cercanía con el público.

Me gusta mezclar. Si se analizan mis giras, estoy un día cantando ante 15.000 personas en un pabellón o en un estadio y al siguiente a 1.000 en un teatro o un auditorio. Cuando un artista se sostiene en distancias cortas, tiene mucho demostrado y ganado. Disfruto teniendo a la gente cerca.

¿Su labor en ‘La voz kids’ le conecta con sus estudios de Magisterio?

Estudié Magisterio y Pedagogía. En programas como ‘La voz kids’ estoy allí para dar seguridad y apoyar a los niños y niñas que concursan. Les ofrecemos herramientas para que pierdan el miedo de tocar con una banda en directo. El escenario del programa es inmenso e impone. Evidentemente ese trabajo me conecta con mis estudios, sobre todo con la Pedagogía.