'Stranger Things' y Kate Bush: el portal de encuentro entre la Generación Z y el 'Yo fui a EGB'

La cantante Kate Bush saboreó la fama en los años 80 y en este junio de 2022, a sus 63 años, acaba de desbancar a Harry Styles en el top de escuchas de las plataformas 'streaming'. Lo ha hecho con su tema 'Running Up That Hill', que se lanzó nueve años antes de que Styles naciera. Además, es lo cuarto más oído en Spotify y también ocupa puestos destacados en iTunes.

Detrás de este éxito renovado está uno de los fenómenos televisivos más reseñables de los últimos años, 'Stranger Things', cuya cuarta temporada ha llegado este mes a Netflix y será la última. Tras esta primera tanda de siete episodios, el 1 de julio llegará el broche final de la serie en forma de otras dos entregas de casi hora y media cada una.

La serie creada por los hermanos Duffer es un continuo homenaje a las películas infantiles y juveniles ochenteras, década en la que centra la trama: una cuadrilla de chavales de un pueblo de la América profunda, Hawkins, tiene que luchar contra un oscuro mundo lleno de monstruos y maldad que se encuentra nada menos que debajo del suelo que pisan.

En esta última entrega, ese enemigo mortal tiene forma demoniaca y es capaz de poseer a algunos adolescentes del pueblo y matarlos de manera espantosa. Un terrible destino del que, acaban descubriendo los protagonistas, solo se puede escapar de una forma: escuchando su canción favorita.

Eso es lo que salva a uno de los personajes, Max, una jovencita que trata de salir adelante en la vida, con el gran apoyo de sus amigos, pese a sufrir las consecuencias de una familia desestructurada.

A través de los cascos de su walkman, la chavala conjura al demonio oyendo a todo volumen su canción favorita en la casette. Sí, efectivamente, esa canción es 'Running Up That Hill' y lo mismo que encandiló en su juventud a los que ahora frisan los 50, lo ha hecho con la generación 'millenial' o incluso más joven, la conocida como Z.

Signo de los tiempos, Tik Tok es la red social que está siendo el escenario más evidente de este regreso por la puerta grande de Bush. Acumula cientos de vídeos de jóvenes escuchando el tema, desgranando la letra, bailándolo o haciendo montajes con imágenes de la serie.

'Running Up That Hill' apareció en el 85 en el disco 'Hounds of Love', que entonces alcanzó el número 3 en la lista de los más oídos en el Reino Unido.

Curiosamente, no es la primera vez que la canción de Kate Bush regresa a la actualidad años después de su estreno. Ya vivió otro momento de gloria en 2012, cuando sonó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Nora Felder es el supervisor musical de 'Stranger Things'. En declaraciones a 'Vanity Fair' dijo que la serie necesitaba "algo que expresara el espíritu de un adolescente de 1986, pero también la desolación de alguien que ha pasado por un momento trágico".