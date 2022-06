Luis Beltrán: "Aragón puede presumir de una nómina de humoristas de talla mundial"

Los profesores Luis Beltrán Almería y María Antonia Martín Zorraquino son los directores del curso 'El humor en sus géneros', que tendrá lugar del 22 al 24 de junio de 2022, en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza. La entrada es libre hasta completar el aforo de unas 80 personas. Beltrán Almería explica cómo entiende el humor, orígenes, representantes, y algunas claves y nombres del curso.

¿Qué se busca con este curso de humor?

El humor se resiste a los estudios críticos. Lo último que ve un estudioso de la literatura es el humor. Muchos ni lo huelen. Es muy frecuente que lo comprendan como parodia o ironía, que son categorías parciales e insuficientes. Con este curso pretendemos ofrecer herramientas para profesores y estudiantes que les permitan acometer lo que parece la tarea más esquiva de la crítica.

¿Cómo define el humor, qué definiciones le gustan o le interesan especialmente?

El humor es la cara alegre de la vida. Se expresa en la fiesta. Las dificultades de la existencia -la relación con la naturaleza y, sobre todo, la lucha entre humanos- suelen traducirse en crueldad y precisan del humor para paliar los efectos de la crueldad. De ahí que todas las culturas históricas tengan sus fiestas, el momento de la alegría sin sufrimiento.

¿Cuántos tipos de humor diría que hay o que solemos usar?

Cada etapa de la evolución de la humanidad ha desarrollado un tipo de humor. La primera y más relevante es el grotesco. Después aparecieron el humor familiar, vinculado al mundo agrícola. Y más tarde, ya en las etapas históricas, la parodia y la sátira, que añaden una dimensión cultural, de crítica de la ideología común. El humor más reciente, el moderno, suele denominarse ironía, que consiste en reírse de uno mismo, la autoparodia, y también la risa callada. Esto es una idea muy esquemática, por supuesto. Otras formas de humor son secuelas de las formas básicas que he enumerado -el sarcasmo o el carnaval, por ejemplo-. Además de estas categorías estéticas tenemos géneros -orales como el chiste o culturales como la sátira-. Y las figuras: el tonto, el loco, el burlador, el payaso...

"El humor es universal. Sobre todo Goya ha marcado un hito con su humorismo grotesco, que ha inspirado a numerosos creadores y estudiosos"

¿Existe el humor aragonés? Se suele decir que Gracián, Goya, Buñuel y Tomeo tienen un humor peculiar.

El humor es universal. Pero, ciertamente, Aragón puede presumir de una nómina de humoristas de talla mundial. Sobre todo Goya ha marcado un hito con su humorismo grotesco, que ha inspirado a numerosos creadores y estudiosos.

Adentrándonos en el curso. ¿En qué sentido, piensa, es Kafka un humorista?

Kafka, como Dostoievski o Chéjov, son sobre todo humoristas. Su humorismo, junto al de Goya, marca las pautas del grotesco moderno, el humorismo más profundo y creativo. De explicar el humorismo de Kafka se encarga en el curso Elisa Martínez Salazar.

¿Qué nos puedes anticipar de la ponencia de Calvo Carilla, de qué autores o fenómenos va a hablar?

Calvo Carilla es un estudioso del humor, primero aragonés y también español. Su intervención 'Novela española y humor político (algunos ejemplos de las últimas décadas)’ va a basarse en un capítulo inédito de un libro en preparación. Abordará varias novelas sobre políticos (Rajoy, Rubalcaba, Pujol, la familia real pintada por Antonio López, etc.).

Una de las obras de Goya: 'El sueño de la razón produce monstruos'. Goya/Museo Goya.

"La obra de Fernando Lalana se dirige a un público juvenil. La literatura infantil y juvenil es necesariamente humorística. El humorismo es la respuesta a la etapa formativa esencial y primera de la humanidad"

¿Por qué da la sensación de que una novela de humor no merece la consideración de novela mayor o no es valorada de cara a unos premios literarios?

Así es. Es una consecuencia de la ceguera de la crítica con el humor. No se percibe y no se valora porque no se comprende la relevancia del fenómeno para la vida y para la supervivencia de la humanidad. Los grandes clásicos son, sin excepción, grandes humoristas: Cervantes, Shakespeare, Goethe incluso. La ceguera crítica ha extendido un manto de ceniza sobre su humorismo, amparada en la erudición, la arrogancia de lo superficial.

¿Por qué han elegido a Fernando Lalana, María Antonia, y usted a Daniel Gascón, y lo denomina, además, 'humorista’?

La obra de Fernando Lalana se dirige a un público juvenil. La literatura infantil y juvenil es necesariamente humorística. El humorismo es la respuesta a la etapa formativa esencial y primera de la humanidad. Habitualmente se la concibe como entretenimiento. Es la vía de escape de la cultura popular cuando no es valorada debidamente. Daniel Gascón es un gran humorista. Su humor tiene dos registros básicos. El primero es el humor familiar, que aparece en un entorno local feliz. El segundo es el humor cultural, la crítica de la cultura superficial y dictada por la moda. Para eso ha creado la figura del hípster, el tonto-culto o, como dice Pepito Fernández Moreno, mi librero de Antígona, el intelectual “chic". Es, quizá, el mejor representante actual de esa nómina de humoristas aragoneses.

Luis Buñuel decía que "un día sin humor es un día perdido". ¿Crees que lo cumplimos?

Un día sin humor es un día de agonía. Un día triste. La vida pierde el pulso con la muerte.

¿Es el humor un embajador de la alegría, de la felicidad, de la desinhibición?

La mejor prueba de que es así es el carnaval, la fiesta por excelencia. Lo es porque el carnaval es la pervivencia del grotesco primitivo como cultura popular. Y su clave consiste en suspender las identidades gracias a las máscaras. La identidad es la marca de la desigualdad y de la jerarquía. Al suspenderla aparece la liberación de las imposiciones y limitaciones sociales.

"Las culturas autoritarias siempre han tratado de ahogar la risa. Durante mucho tiempo se dijo que Cristo no había reído nunca. O la comicidad ante la figura divina ha sido excusa para el terrorismo islámico"

Luis Buñuel decía que un día sin risa era un día perdido Aquí lo vemos en Calanda en 1963. Fernando de Yarza.

¿Cuáles serían tres o cuatro libros fundamentales para ti de humor o llenos de humor?

Los de los grandes clásicos: el Quijote, cualquiera de las comedias de Shakespeare, el 'Fausto' de Goya. Me permitiría recordar a los grandes humoristas de la Antigüedad, Aristófanes y, cinco siglos después, Luciano de Samósata. Hoy nos hacen reír más que muchos humoristas modernos, pese al tiempo transcurrido. En la actualidad hay grandes humoristas españoles: Luis Landero, Manuel Longares, Juan Eduardo Zúñiga y, por supuesto, Daniel Gascón con su hípster. Si mira más allá del estilo, de registros más o menos dramáticos -es decir, de lo superficial- se puede apreciar un estrato humorístico de calado, que es lo que confiere valor a estas obras.

¿Por qué la risa da lugar a escándalos? Me refiero al episodio del tortazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar.

Bien, las culturas autoritarias siempre han tratado de ahogar la risa. Durante mucho tiempo se dijo que Cristo no había reído nunca. O la comicidad ante la figura divina ha sido excusa para el terrorismo islámico. La religión greco-latina expulsó al dios de la risa, Momo, del Olimpo. Pero también hay que contemplar que existe una risa ofensiva, insultante. Es una risa que degrada. La respuesta violenta de Smith fue una respuesta a un insulto, por un humorista de bajo nivel. No abundan hoy humoristas que puedan librarse del humor fácil, casposo. La risa degradada aparece porque también el tiempo envejece el humorismo.