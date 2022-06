José Malvís: “La poesía es una semilla plantada en Fuendetodos para todos”

José Malvís es poeta, editor y dinamizador cultural. Nació en Valladolid en 1978 pero lleva varios años afincado en Zaragoza. Este año ha reemplazado a otro hiperactivo de la cultura como Sergio Muro en la coordinación del Festival de Poesía Poetodos, que tendrá entre sus invitados a Manuel Vilas, ampliamente galardonado con su narrativa y con su lírica, y que se celebrará a lo largo de todo el día el sábado 25 de junio, que coincide también con la celebración de La Noche en Blanco.

¿Por qué un Festival Poetodos de Poesía?

La poesía no es sólo un estilo literario más. Es un arte vivo y más plástico de lo que parece. Entronca directamente con la pintura a través de diferentes recursos pero además tiene la capacidad, como la pintura, de poder llegar a palpar sentidos primarios y alojarse en ellos. Es otra manera de crecer y en este caso, abrazando con mucha humildad el sentido de Goya, de su localidad y sus gentes. La poesía es una semilla plantada en Fuendetodos para todos.

¿Qué supone para José Malvís coordinar Poetodos?

Un honor y un placer coordinar, junto con el Ayuntamiento de Fuendetodos, unas jornadas culturales en un lugar con tanto que aportar. Supone también el esfuerzo de muchos, no sólo el mío, por sumergir la poesía y sus ingredientes entre diferentes públicos e incluso los participantes legando a apoyar diferentes iniciativas al compartir/construir cultura y versos.

¿Qué quiere que suceda: es la fiesta de la palabra, de la convivencia, es un homenaje diferente a Goya en su propia casa...?

Lo que más me gustaría que sucediera es que todos lo disfrutáramos, que el medio rural pueda acceder a programas poéticos ricos y variados, con las tendencias actuales y también con autores consagrados. Sembrar mediante el verso y diferentes artes un poco de empatía hacia factores desfavorables de la sociedad. Va a ser una celebración y convivencia del verso en un marco inmejorable, la tierra de Goya, con gente de Fuendetodos, de Zaragoza y otros lugares de España y fuera de España.

¿Qué le parece especialmente reseñable este año? El año anterior Ian Gibson dio una charla recital sobre Lorca y la canción popular.

Destacaría el esfuerzo de Cruz Roja, Fundación Down Zaragoza y el Ayuntamiento de Fuendetodos por conseguir llevar actividades a un público diverso y ofrecer una alternativa real para sus asistentes. No olvidemos que este año entre el público contaremos con refugiados del pueblo ucraniano, personas con discapacidad intelectual y asistentes en general de un amplio abanico de edades. De hecho, hay una parte del festival que se ha querido enfocar a los más pequeños, el Minipoetodos, con talleres de papiroflexia, postales interactivas… Querría decirle algo.

Adelante.

Todos los festivales a los que he asistido están muy bien pero creo que es una muy buena idea empezar a invitar a aquellos que son el sujeto de buena parte de nuestros escritos. Además, me gustaría destacar por último, que Manuel Vilas -autor de ‘Ordesa’ y finalista del premio Planeta; ha publicado su ‘poesía completa’ en Visor- también nos acompañará y yo creo que es una de los grandes referentes de la literatura ahora mismo fuera y dentro de nuestro país.

Manuel Vilas es el principal invitado poético de Poetodos. Oliver Duch.

El año pasado hubo una competición entre poetas, en sucesivas eliminatorias, cuyo ganador vota el público. ¿Van a repetir las justas poéticas?

Sí, se va a continuar con la Slam Poetodos que comenzaron Fuendetodos y el artista Sergio Muro el pasado año. Sin embargo, no es una Slam o Justas de competición al uso. Es más bien un espacio en que diferentes tipos de estilos poéticos comparten tarima y público, ofreciendo poemas variados y en el que no prima la competitividad, si no más bien el descubrimiento de nueva plasticidad, nuevas visiones y, en el fondo, la alegría y la camaradería.

"La joven artista Erin Memento ofrecerá un concierto acústico de cierre a las jornadas de este año. Es una promesa aragonesa muy a tener en cuenta para el futuro"

¿Se va a presentar algún libro u obra inédita esta vez?

Sí y no. Se va a fallar el I Premio de Poesía Poetodos que incluye un premio en metálico y la publicación por parte de Zoográfico de la obra. El ganador o ganadora estará presente y el libro editado también. Este premio ha pretendido buscar una obra que destacara por su originalidad, frescura y arte. Una obra que encajara con el espíritu cultural de Fuendetodos y la cuidada edición de Zoográfico.

Erin Memento cerrará Poetodos con un recital de sus temas. Guillermo Mestre.

¿Algún ingrediente más que lleve el festival Poetodos?

También contiene música, como la poesía. Por la mañana habrá una pausa musical a cargo de Puritani, artista local que ha colaborado con grandes artistas y que tiene un estilo muy especial. Además, por la tarde, Gsús Bonilla y José Antonio Castiñeras compartirán un espectáculo músico-poético sobre la naturaleza y la jardinería. Y por último, la joven artista Erin Memento ofrecerá un concierto acústico de cierre a las jornadas de este año. Es una promesa aragonesa muy a tener en cuenta para el futuro.