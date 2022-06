Diez damas encadenando éxitos

Sonaba el ‘We Are the Champions’, de Queen, y si con él la temperatura artística rozaba la febrícula, fue con el ‘Hey, Jude’, de The Beatles, con el que el grupo alcanzó la auténtica fiebre interpretativa. La Delica Chamber Orchestra había atacado este tema de la banda de Liverpool en arreglo instrumental con elevadas dosis de intimismo. Así, piano y violín solista, bajo un foco de luz azul intenso, fueron expandiendo música, ampliada luego a todo el conjunto.

La Delica Chamber Orchestra, una agrupación exclusivamente femenina, había interpretado antes, también de los de Liverpool, ‘Come Together’, que sacaron adelante revestida de carácter de música de escucha fácil al igual que su ‘Let it Be’, que sonó algo insípido y escaso del alma con que lo interpretaban sus creadores. Las diez integrantes de este conjunto al que ya vimos aquí en junio de 2021, y al que se ha añadido batería y bajo eléctrico, fueron ganando fuerza interpretativa con temas de Queen, como ‘Somebody to Love’ o, sobre todo, ‘Bohemian Rapsody’, la piedra de toque los de Mercury, donde el conjunto ya se empleó a fondo, a pesar de ese piano algo tímido.

El espectáculo, amplificado, de las Delica fue encadenando éxitos de Abba como ese ‘Gimme, Gimme’ o ‘Mamma mia’ algo acelerado con otros como ‘Still Loving You’ de Scorpions o el ‘Hallelujah’ de Cohen, al que el público contribuyó visualmente agitando las linternas de sus móviles.

Fuerte carácter escénico y musical de estas diez damas en ese ‘Smells Like Teen Spirit’, de Nirvana y más aun en su versión de ‘Billie Jean’ de Michael Jackson, totalmente ajustadas y creativas rubricando con esos arreglos de la violín solista. Y se explayaron a gusto con ‘Dancing Queen’ con el trío solista bailando y evolucionando por el escenario a la vez que tañían sus instrumentos de arco.