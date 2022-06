Pat Metheny: "Si visita mi casa, no verá ningún premio en la pared. Solo me importa el ahora"

Este miércoles tocará en Zaragoza por cuarta vez. La primera fue en 1989, en el Palacio de los Deportes junto a Lyle Mays.

He tocado varias veces en Zaragoza y he disfrutado mucho cada una de ellas. Además, Aragón es una región de España a la que no voy tan asiduamente y siempre es una alegría regresar.

Además, en la sala Mozart arrancará una gira española que le llevará a Vigo, Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia.

Por más tiempo que pase, siento que es un privilegio seguir haciendo giras por lo ancho y largo de España. No lo digo por compromiso, es uno de mis países favoritos para tocar. Y, no hay que olvidarlo, es la tierra originaria de la guitarra, lo que convierte cada concierto allí en algo especial.

Después de tantos conciertos a lo largo de cuatro décadas, ¿siente y disfruta el respeto y el amor que le profesa el público?

Cada vez que me invitan para tocar en un lugar, especialmente cuando ya lo he hecho anteriormente allí, supone una recompensa porque significa que ha gustado lo que he hecho y que la gente quiere escucharme de nuevo.

Pero para mucha gente usted es más que un simple intérprete, es un icono viviente.

No invierto mucho tiempo pensando en eso (sonríe). Lo agradezco, pero cuando me levanto cada mañana comienzo desde cero. No me importa lo que sucedió el día anterior, un año atrás o hace dos décadas. Lo único que me importa es el hoy y el ahora. Me encanta esa sensación de empezar desde cero cada día. Detesto vivir del crédito pretérito. Si visita mi casa, no verá ningún premio en las paredes –ha ganado 20 Grammys– ni ningún disco de oro colgado. Siempre estoy empezando.

En el concierto de Zaragoza le acompañarán Chris Fishman en los teclados y Joe Dyson a la batería. ¿Cómo mezcla con ellos?

Chris y Joe son dos músicos excepcionales. Formamos una banda extremadamente buena. Es un formato poco habitual para mí, una especie de ‘organ trio’. En algunos momentos toco el bajo desde la guitarra. Logramos hacer un sonido muy potente y abordamos piezas de toda mi carrera.

Habla con muchísima pasión de los recitales. ¿Cómo soportó y gestionó no poder salir de gira durante la pandemia de coronavirus?

Como para tanta gente, fue una situación excepcional para mí. Fue la primera vez desde que tenía 16 años en la que pasé un año entero en un mismo sitio. Vi la primavera, el verano, el otoño y el invierno desde la misma ventana, algo absolutamente inaudito en mi vida. Por un lado, fue interesante porque había pasado muchísimo tiempo viajando de un lugar para otro. Además, tuve la inmensa fortuna de que ningún miembro de mi familia enfermara. Profesionalmente, aunque fue duro no poder actuar, pude manejar la situación. Pero los músicos más jóvenes, los que están empezando, lo han pasado muy mal. No han tenido apenas trabajo durante casi dos años. Y pienso también en los técnicos de sonido, en los equipos de trabajo de las salas de conciertos... Ha sido terrible. Por eso tenemos que ponernos al día con toda la ilusión y las ganas.

Pablo Picasso decía que la inspiración tenía que cogerle trabajando. ¿Está de acuerdo con dicha afirmación?

Pertenezco a una categoría de músico en la que el 2% es inspiración y el 98% simplemente trabajo. Tratar de mantener un nivel de excelencia, como ocurre con los grandes músicos a los que admiro, es duro y dificultoso, requiere mucha constancia y esfuerzo. La única forma que conozco de alcanzar la inspiración es a través del trabajo. Incluso para los grandes genios.

Hablando de genios, hace 17 años colaboró con Enrique Morente en el disco ‘Sueña la Alhambra’. ¿Cómo fue la experiencia de conocer al cantaor granadino?

Enrique Morente era un artista increíble. Fue una de las experiencias más alucinantes de mi trayectoria musical.

¿Sí? Lo dice alguien que ha colaborado con David Bowie, Antonio Carlos Jobim, Herbie Hancock o Carlos Santana.

Totalmente. Compartir tiempo con Enrique Morente, estar junto a él, ya fue un premio impagable. Cuando estás ante una persona que es un maestro de la música, te das cuenta desde el primer minuto.