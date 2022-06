Guitarricadelafuente: "Intento llegar al público con escenas e imágenes emotivas"

¿Había estado alguna vez en la sala Mozart del Auditorio?

Actuando, jamás. Solo he actuado en Zaragoza hará unos tres años. He estado dos veces con mis padres, viendo a Les Luthiers; las dos veces viéndoles a ellos.

¿Le habrán contado que Zubin Metha o Teresa Berganza han hablado maravillas de la sala?

Desde luego. Es un lugar precioso que impresiona e impone. Me hace mucha ilusión tocar ahí.

¿Cómo va a ser su concierto?

¡No se lo puedo decir! Siempre hay sorpresas. No hay que desvelarlo.

¿Se centrará, ante todo, en su primer disco: ‘La cantera’?

Claro, pero también cantaré otras canciones mías que la gente conoce y que forman parte de mi prehistoria o de mi formación. Están en las redes.

¿Qué le debe a Cuevas de Cañart (Teruel), cómo le inspira?

Le debo muchas cosas y me inspira de muchos modos. De allí es mi abuela y he pasado muchos días, muchos veranos, he tenido muchas experiencias. En mis canciones, antes del álbum, Cuevas de Cañart había estado presente: allí, en el fondo, descubrí la música, muchas canciones, a Carbonell y Labordeta; allí disfruté del paisaje. Es un lugar real, concreto, con sus calles; y a la vez es como un lugar imaginario que me inspira en lo musical y en lo vital. Me ha dado un montón de cosas que llevo siempre conmigo, a flor de piel o dentro de mí.

Siempre había pensado que el título de ‘La cantera’ aludía a la minería, pero he visto que no…

Alude a varias cosas. En primer lugar está vinculado con nuestros ancianos: ellos nos miraban a los jóvenes y nos consideraban su recambio, el porvenir. Y a la vez aluden a los minerales ocultos que nos ayudan a construir el futuro, a las raíces de la tierra y, por supuesto, a la fuerza de la juventud. La cantera podría ser la energía de las nuevas generaciones.

Su disco ha sido producido por esa figura que es Raül Refree. ¿Qué le dice ese nombre?

El nombre de Refree supone para mí fascinación y respeto. ‘La cantera’ se ha parido tras un proceso largo de casi tres años, con la pandemia en medio. Él es un maestro y me ha enseñado mucho. Yo hasta entonces me había autoproducido en casa, lo había hecho yo todo, y aquí me encuentro con un auténtico gigante lleno de ideas y de sensibilidad.

¿En qué sentido?

Podría decirle que en todos. Yo trabajo con la guitarra y la voz como base, casi a piñón fijo, y él me enseñó nuevos caminos, me quitó rigidez, me aportó sugerencias.Me costó. He aprendido mucho con él. Viste la música de otro modo y tienes la sensación de que cada canción, y también el disco entero, era como una obra de orfebrería, va al detalle artesanal y utiliza los instrumentos clásicos con una mirada contemporánea. Sabe hacer que un disco sea popular, con ecos de folk, y a la vez sea actual, innovador.

Usted ha triunfado en las redes. ¿Qué está pasando en la gira?

Esta no es mi primera gira. Es la gira del primer disco. Este será el quinto concierto. Está yendo de maravilla: la gente asimila el disco y quiere vivirlo en directo.

Piense por un momento en la música y en la letra. ¿Sabe qué quiere contar y transmitir?

¡A ver cómo lo respondo! De manera previa o implícita no pienso nada exactamente pero sí hay cosas: a veces de tres o cuatro canciones surge una. Y eso me gusta: el resultado por separado se une en un nuevo tema. Escribo con palabras precisas e intento crear escenas e imágenes sugerentes que llegan al oyente con emoción y con varios recursos.