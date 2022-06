Andreo Rowling publica su décima novela: “Escribir es una vía de escape”

Más conocida como Andreo Rowling, la zaragozana Andrea Izquierdo (27) acaba de publicar su décima novela, ‘La chica del zodiaco’, que presentó este jueves en la capital aragonesa. Con este libro, la autora deja atrás el género juvenil para adentrarse de lleno en el ‘New adult’, etiqueta que engloba las novelas protagonizadas por personajes que comienzan a dejar atrás la adolescencia y se internan en la edad adulta, con todo lo que ello conlleva.

“Cuenta la historia de Anna, una joven que planta a su novio en el altar y, para desmontar los mitos sobre el zodiaco y las compatibilidades, comienza a tener un lío cada mes con un hombre de cada signo correspondiente”, relata. Una trilogía que arranca con esta novela. “Para mí es muy emocionante que esta historia vea la luz. Vuelvo a los orígenes, pero dirigiéndome a un público que siento que ha crecido conmigo”, admite, emocionada.

También, por supuesto, haberla presentado en Zaragoza. “Toda mi infancia ha transcurrido aquí, en la zona de la Universidad, donde frecuentaba las librerías de la zona”, rememora. Devoradora de libros confesa, opina que, para ser un buen escritor, es imprescindible haber leído mucho: “Si no hubiera leído tanto de pequeña probablemente no estaría aquí y los libreros que me han escuchado y acompañado durante todos estos años tienen mucho que ver en esta parte de mi vida”.

Andrea Izquierdo firmando ejemplares en el Parque Grande, durante la Feria del Libro. Heraldo

Y no es para menos pues cuando en 2013 abrió su canal de Youtube con el objetivo de compartir sus dos grandes pasiones, la literatura y Harry Potter, jamás imaginó cómo esto iba a cambiarle la vida y que podría cumplir su sueño: convertirse en escritora. “A veces no me lo creo. Veo todas las novelas y es como si hubiera pasado todo muy rápido. A la vez, me siento muy orgullosa de el camino recorrido”, admite la joven autora.

Formada en Derecho y Administración de Empresas (DADE), hoy reside en la capital aragonesa donde compagina su labor de autora y su trabajo en el Grupo Planeta, con la gestión de dos empresas, @meikabuk, una empresa de servicios editoriales, y @literalibox, de cajas y regalos para amantes de la lectura. “Cuando terminé la carrera me di cuenta de que no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Me ha servido para reconducirlo al mundo de las letras, pero ha sido muy complicado”, reflexiona.

“Escribir para mí es una vía de escape, aunque tiene sus partes menos bonitas, como todo. Existe una visión mitificada de una taza humeante, la soledad de tu despacho… pero hay muchas responsabilidades, citas, eventos, tiene una parte que no se conoce tanto”, asevera.

Pero, ¿cómo llegó a cumplir este sueño? En 2016, tres años después de abrir el canal de Youtube, comenzó a despuntar como ‘booktuber’, o lo que es lo mismo, 'influencer' de libros. La plataforma comenzaba a aglutinar a jóvenes de 18 a 25 años amantes de la lectura que se convertían en los críticos literarios del siglo XXI. Devoraban libros, grababan su opinión y la colgaban en la red social para compartirla con el mundo: “Es un medio muy eficaz para recomendar lecturas a gente que se encuentre en cualquier punto del planeta y conocer otras que nunca habrías descubierto de otra forma”.

Hoy, las cifras hablan por sí solas. En la actualidad, la escritora aragonesa cuenta con más de 37.000 seguidores en Twitter, 88.000 en Instagram y 164.000 suscriptores en Youtube. Su última aventura en redes sociales ha sido TikTok, plataforma en la que ya suma casi 50.000 followers.

¿Leen los jóvenes?

En opinión de la autora aragonesa, los jóvenes leen más que nunca, y eso es, en parte, gracias a las nuevas tecnologías. “Las redes sociales han universalizado la literatura entre la gente más joven. Es una manera de llegar a un público que está allí. Tik Tok está siendo una revolución en el mundo de la literatura”, asevera. Una realidad a la que, en un medio tan cambiante, es necesario prestarle atención.

Sobre la evolución del sector de la creación de contenido audiovisual asegura que los cambios han sido vertiginosos: “Cuando empecé ni siquiera imaginé que podría convertirse en un trabajo”. Aunque soñaba con muchas cosas, siempre tenían en común el emprendimiento. “Tenía muchas cosas en mente, pero escribir siempre me ha acompañado”, admite.