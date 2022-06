El mexicano Diego Luna proclama su amor eterno al Festival de Cine de Huesca

El Festival Internacional de Cine de Huesca levantó el telón este viernes de su 50ª edición. Y lo hizo rindiéndose al mexicano Diego Luna al recoger el Premio Ciudad de Huesca que lleva el nombre de Carlos Saura, con el que tiene una conexión desde los dos años, cuando se puso frente a la cámara por primera vez en la película 'Antonieta' que estaba rodando el cineasta oscense en México compartiendo escena con otra figura, Héctor Alterio. "Tengo la foto para demostrarlo", aseguró. Su madre, la diseñadora de vestuario británica Fiona Alexander, murió cuando trabajaba en aquella misma película. "Por eso no podría ser más simbólico y más importante un premio en la vida. Y este va a ser siempre muy especial", manifestó el actor y director con la voz entrecortada por la emoción mientras recibía el cariño aplauso del Teatro Olimpia.

El mexicano agradeció al Festival "por lo que hacen, por el referente que representan, por lo fundacional que resulta para tantos y tantas cineastas, por el vínculo con México y América Latina y por sus 50 años". Además, su discurso tuvo también un toque de humor que despertó las risas cómplices del público "porque cuando te dan un premio por tu trabajo a los 42 años, uno de siente raro porque no puedes no pensar si te están abriendo ya la puerta de salida y diciendo 'Llévate tu premio, te agradecemos mucho todo lo que has hecho'". Sin embargo, dejó claro que recibía este galardón como un estímulo para seguir "porque tengo muchas ganas de hacer muchas cosas".

El propio Carlos Saura iba a ser el encargado de entregarle el premio en persona pero la convalecencia por una bronquitis le impidió viajar a Huesca. Acudió en su lugar su hija Anna, que disculpó a su padre ante Diego Luna "porque era amigo de tu madre y le ha sabido muy mal no poder venir". Además, tranquilizó al público afirmando que "está estupendo pero tiene 90 años y el médico le ha obligado a estar 20 días de reposo". Sin embargo, trajo un vídeo que le grabó por la mañana en la que el cineasta mandó "un abrazo muy fuerte a Diego porque lo conocí en México y le deseo toda clase de fortuna", dijo.

Fue el momento más emotivo de la velada pero no el único ya que también hubo una gran ovación en la entrega al Instituto Cervantes recibió también el Premio Pepe Escriche por su fomento de la cultura audiovisual en español. Su director, Luis García Montero, recogió el galardón junto a Raquel Cabello, directora de Cultura del mismo centro, Raquel Caleya. El reconocido poeta y catedrático de Literatura Española agradeció este reconocimiento subrayando que el cine es muy importante para el Cervantes ya que solo en los últimos cuatro años han organizado más de 11.500 actividades internacionales dedicadas al séptimo arte, entre ellas la colaboración con el propio Festival de Huesca. "Es una apuesta fundamental para dar a conocer nuestra cultura, nuestros valores y para enseñarle a la gente cuál es la verdadera realidad de la sociedad española porque enseñar un idioma es mucho más que un vocabulario", señaló..

García Montero reivindicó, además, que "la cultura sea un lugar de entendimiento entre identidades abiertas porque por desgracia vivimos tiempos donde las identidades suelen cerrarse y más que el diálogo a veces se impone la confrontación y el desprecio del otro".

Mientras, el presidente del Festival de Cine de Huesca, Rubén Moreno, se mostró exultante por ver el teatro lleno y poder celebrar esta 50ª edición "para disfrutar, para vernos las caras, para volver a los cines, para festejar la imagen, para rozarnos de nuevo". Confía en que siga fortaleciéndose una cita "que pone en valor el cine en general y el bello formato del cortometraje en particular, que es un comienzo del camino para muchos", resaltó; y que mantenga la ambición de "seguir creciendo como un espacio cultural con gran amplitud de miras y pretendiendo abrir ventanas desde el cine para el mundo". Además, alabó el trabajo de todos los equipos predecesores.

Una gala con guiño al pasado y a México y una alfombra roja

El público disfrutó de una gala con mucho ritmo conducida por Goizalde Núñez y Nacho Rubio que tuvo guiños al pasado (se proyectaron fotos de los diez presidentes y presidentas que ha tenido el certamen en estas cinco décadas) y también a México con una danza al son de la canción 'Fallaste corazón' interpretada por la voz rota de Chavela Vargas. Tras los premios llegó la proyección del corto de Saura 'Goya, 3 de mayo' y del estreno de 'La voluntaria'.

Diego Luna fue la gran estrella de la alfombra roja que precedió la ceremonia. Entre una gran expectación, llegó acompañado de su pareja, la también mexicana Marina de Tavira, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por 'Roma'. También desfilaron frente a las cámaras otros rostros conocidos del cine como Chelo Loureiro, directora premiada con el Goya 2022 a mejor película de animación, 'Valentina' (que se proyecta este domingo a las 18.30); Nely Reguero, directora de 'La voluntaria'; los cineastas Gaizka Urresti, Vicky Calavia y José Ángel Guimerá; además de representantes políticos, de la Fundación Anselmo Pie o del Jurado Joven.