‘Reina Roja’, el ‘best seller’ de Juan Gómez- Jurado, se convierte en una serie

El proceso para elegir a los protagonistas de la ficción de ‘Reina Roja’, obra de Juan Gómez-Jurado, fue complicado. "La responsabilidad era grande y compartida. Teníamos que estar a la altura de la letra de Juan", asegura la ‘showrunner’ y guionista Amaya Muruzubal. Porque ni siquiera el autor original de la exitosa trilogía podía imaginarse a las personas que iban a encarnar a sus personajes.

"Me llamaron y me preguntaron cómo me los imaginaba... No fui capaz de responder", reconoce este escritor madrileño. Sin embargo, los responsables del proyecto tocaron en la tecla adecuada para elegir a los actores que darán vida a Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian son los elegidos para encabezar la adaptación del ‘best seller’ que prepara Amazon Prime Video y cuyo rodaje empezará en seis semanas.

La actriz admite que se siente "emocionada y excitada por este viaje tan grande que empieza hoy". Cuenta que cuando leyó ‘Reina Roja’ escribió a Gómez-Jurado en Twitter para darle la enhorabuena por la historia y por el personaje de Antonia. Casualidades de la vida, ella será la encargada de llevarla ahora a la pequeña pantalla, una tarea que asume con el objetivo de no decepcionar a los millones de lectores de esta obra original que, por tercer año consecutivo, es la más vendida en España.

"La responsabilidad hay que dejarla de lado, sin olvidarla, pero no puedes trabajar con esa presión en la cabeza porque el trabajo saldría mal. Hay que amar lo que se está haciendo y, sobre todo, respetar a los personajes de Juan. Voy a dejarme la piel para darle alma y verdad", explica la intérprete. Confiesa que Antonia tiene "tanta complejidad y extremos" que creía que en el castin no iba a poder asumir este papel. "Me planteé entenderlo e ir poco a poco", dice. Sobre su compañero en la ficción, cuenta que siempre que rodó con él tuvo una sensación de "admiración por el compromiso con los proyectos" que tiene y por cómo afronta la vida. "Me hace estar tranquila porque confío en él", valora.

Un proyecto "potente"

Por su parte, Hovik, que ya compartió reparto con su compañera en la aclamada ‘Antidisturbios’ de Movistar+, apunta que se ha leído la trilogía como "unas ocho veces" y, en el caso de ‘Reina Roja’, otras "veinte veces más" y las que le quedan. Tras ‘La casa de papel’, señala que "estaba esperando un proyecto como este, un paso potente, con presión". Cree que esta versión que adaptará la plataforma cumplirá con las expectativas de los seguidores. "Está mejorada. El equipo de guionistas lo ha condensado en siete capítulos que dan miedo de arranque. Lo han hecho con una maestría que ni te lo crees", revela el actor. Una opinión que comparte Gómez-Jurado: "La serie es mejor que la novela; está mejor escrita". La serie se estrenará próximamente en exclusiva en Amazon Prime Video en países de todo el mundo.