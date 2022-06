Louis Wain, el pintor de gatos

Ganadora de algunos de los premios más importantes del segundo festival de cine histórico Saraqusta, celebrado hace unas semanas en Zaragoza, ‘Mr. Wain’ -‘The Electrical Life of Louis Wain’ en su título original-, acerca al espectador hasta la Inglaterra de finales del siglo XIX para narrar la historia de un singular artista, Mr. Wain, conocido como ‘el pintor de los gatos’.

Dirigida y escrita por Will Sharpe, cineasta con varios trabajos para televisión -entre ellos, ‘Cómo meterse en un jardín’- y un par de largos, la película aborda la aventura personal de un ser notable. Wain, que seduce por cómo es y los valores que representa, es un soñador, un inventor un poco loco y un emprendedor. Su vida giraría solo en torno a sus sueños y fantasías si no fuera que, cosas de la época y la clase social, no tuviera una madre y varias hermanas a las que mantener.

Descubrir el amor a través de una mujer maravillosa -la dulce, encantadora y hermosa Claire Foy, bien conocida como la joven reina Isabel- y, en la ausencia de ella, volcarse en los gatos y en sus afamados retratos, cierran el círculo en torno al personaje y su biografía. Drama romántico lleno de belleza y color, con una fotografía espléndida, ‘Mr. Wain’ peca en ocasiones de un tono excesivamente solemne, pero este se va diluyendo conforme discurre la historia y nos adentramos en la trayectoria del protagonista. Vamos conociendo, así, los rigores de una sociedad cerrada, en la que el papel de las mujeres parecía reducido a estar en casa, función de la que escapa la mujer que se convertirá en el gran amor del pintor.

Lo veremos obsesionarse con sus inventos, con sus sueños imposibles, luchando contra quienes se oponen a sus objetivos y, también, lo habremos de ver amar, sufrir, triunfar y perder. Una película bien hecha, una historia atractiva e interesante y unos actores tan estupendos como Benedict Cumberbatch y Claire Foy.