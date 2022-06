'Libre' y 'Malvivir', dos conceptos y dos propuestas para el fin de semana

Se acerca un presumiblemente caluroso fin de semana y los redactores culturales de HERALDO recomienda un par de planes a cubierto para disfrutar del arte y huir a la par de las sofocantes temperaturas.

Los redactores Christian Peribáñez y Pablo Ferrer seleccionan recomendaciones, variando el foco y ofreciendo de forma sucinta sus impresiones acerca de cada una de ellas

Christian Peribáñez propone una visita al Teatro Principal, de la mano de la compañía Ay Teatro. Después de que los estudiantes de la Escuela Municipal hayan ocupado el escenario en los últimos días, a partir del jueves y hasta el domingo serán intérpretes más veteranos los que ‘den la réplica’ con una jugosa obra inspirada en el Siglo de Oro español. ‘Malvivir’ es el título de una pieza, que recoge la vida secreta de la pícara Elena de Paz, “una mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época y paga el precio de su libertad”, explican. Sobre las tablas están Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio, y serán cuatro representaciones las que puedan verse en Zaragoza. Las entradas van de los 25 euros del patio de butacas hasta los 5 del gallinero con una visibilidad un tanto discutible…

Pablo Ferrer, por su parte, aconseja no perderse esta semana el concierto con el que Viki and The Wild presentan su nuevo disco titulado ‘Libre’. Será el sábado 10 de junio en La Rotonda, dentro del Centro Cívico Delicias, en un recital en el que Viki Lafuente volverá a dar buena cuenta de su talento y potencial. ‘Libre’ salió en formato digital a través de Maldito Records el pasado verano tras haber lanzado varios singles de adelanto junto a videoclips. Ahora Lafuente lo lleva a un potente directo, que encandilará a sus seguidores, aquellos que la conocen más allá de su participación en ‘La voz’. Dicen que con esta banda, The Wild, la zaragozana se adentra por los caminos del rock y el soul, en la que es su propuesta más personal.