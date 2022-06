Kiki Morente: "A día de hoy, sigo aprendiendo de mi padre, Enrique Morente"

Regresa este jueves a Zaragoza cuatro años después. En aquella ocasión inauguró el Festival de Flamenco en el Teatro Principal con su primer disco. ‘Albaycín’. ¿Lo recuerda?

Claro que lo recuerdo. El público de Zaragoza es maravilloso. Es una ciudad con una afición por el flamenco muy importante, y eso se nota cuando estás en el escenario. Aquel día iba acompañado por David Carmona. Por eso tengo ganas de volver.

En esta ocasión presentará su segundo disco, ‘El cante’, en el que se ha iniciado en labores compositivas.

Me he atrevido a componer un poquito, alguna letra, apuntar cosas de uno mismo. Lo que ocurre es que en el flamenco tiramos siempre de letras populares y todavía me hallo en un momento de transición en el que trato de homenajear al cante. Es un disco que he hecho con mucha ilusión y que espero defender en Zaragoza. Esta vez actúo en un festival diferente, en el ciclo ‘Música al raso’.

Se encontrará con otro público, más heterogéneo, algo que su familia ha conjugado siempre con naturalidad.

Siempre intentamos abarcar tanto los gustos como los públicos ofreciendo lo que vamos inventando, por así decirlo. Es un estímulo compartir cartel con los grandísimos artistas que figuran en ‘Música al raso’. Espero encontrarme con un público muy variado. A ver cómo nos reciben. Espero que no nos tiren tomates en Zaragoza.

¿En algún momento de su vida se ha planteado dedicarse a algo diferente a la música?

De manera natural siempre he estado unido a la música, comenzando en casa. Mis padres nos dieron libertad para elegir, pero todos hemos tirado para el cante. De pequeño quería ser torero, también futbolista.

¿Se le daba bien el fútbol?

Bastante bien. Pertenezco a la Peña de los Flamencos en mi barrio y juego de delantero.

Hablando de su barrio, ¿qué le diría a alguien que nunca haya estado allí qué es Granada y el Albaicín?

Invito a todo el mundo que no la conozca que baje a Granada, la ciudad más bonita del mundo. Cada rincón, cada mirador y cada lugar está lleno de arte y artistas. Granada enamora. Todo el mundo que viene se queda loco.

¿Sería igual su música sin ese entorno?

Seguro que no. Granada influye mucho en mí. Mi hogar, mi tierra, mi origen… son fundamentales en mi vida artística y personal. Cantamos lo que somos. De eso no tengo ninguna duda.

¿Cómo es un día en su vida? ¿Es muy currante?

Me levanto y, ahora con el calor, me tomo un gazpacho para desayunar, cojo mi guitarra, bajo a la piscina y después al estudio a tocar. Estoy en la gloria allí y eso se refleja en mi música. Mi padre me inculcó de pequeño a estudiar música y a trabajarla, las cosas no pasan por casualidad. A medida que me he ido haciendo mayor y se ha convertido en mi profesión, he aplicado esas enseñanzas. Curro, ensayo y estudio mucho. No tengo el tiempo suficiente para hacer todo lo que querría pero, de una manera u otra, siempre estoy en contacto con la música, ya sea escuchando, tocando o grabando.

¿Cuál es la principal herencia que recibió de su padre, Enrique Morente?

A día de hoy sigo aprendiendo de él. Y mucho más conforme uno va creciendo y va viendo lo difícil que es este trabajo, que es tan pasional y emotivo. Me dejó el ejemplo de la disciplina, del trabajo y del currelo, las ganas de aprender y de avanzar. Esa fue la mayor lección que me dio mi padre.

¿Lleva mal que cada día de su vida le pregunten por él?

Nada. Es una alegría y una ventaja. Al mismo tiempo es una responsabilidad por las emociones que hay en juego. Voy creciendo y me lo tomo de una manera más de admiración, de compañero. De niño me afectaba un poco más. Siempre estaban las exigencias, las comparaciones.

¿Qué espectáculo y repertorio ofrecerá a quien acuda este jueves a la plaza de san Bruno de Zaragoza?

Represento lo que es la música de mi casa, esa manera de pasárnoslo bien… Habrá cante flamenco, cante jondo y ofreciendo mis nuevas canciones. Voy acompañado por unos músicos jóvenes que vienen apretando muy fuerte. Hay sonidos electrónicos, guitarra flamenca, cajón, batería… Será una noche muy bonita. Espero que la gente lo disfrute al máximo y lo reciba como un nuevo flamenco, como un nuevo sonido.