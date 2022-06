Wess Music quiere poner la banda sonora a las filmaciones nacionales desde Zaragoza

Hace apenas cuatro meses, el guitarrista y compositor zaragozano Alvaro Aragüés (32 años de edad y la música en las venas) lograba para su proyecto Wess Music una primera mención en los reconocimientos del programa municipal Zaragoza Activa. La empresa, que da actualmente sus primeros pasos, tiene un enfoque triple: la creación de una orquesta sinfónica centrada en las grabaciones audiovisuales, la formación específica de músicos en este renglón y la creación de una librería musical de material propio, que se nutrirá de los trabajos propios y los aportes de asociados externos para ponerse al servicio de quienes quieran poner música a sus esfuerzos narrativos personales. Nieves Montes y Miguel Ouro son sus compañeros de aventura en Wess.

“Soy guitarrista desde hace muchos años -explica Álvaro- y formé parte de varios grupos; el que sonó un poco más fue Slick, íbamos por una línea setentera y estuvimos activos hasta hace unos ocho años. Con el tiempo fui profundizando más en la composición; de hecho, estudié Composición Clásica en el Conservatorio de Pamplona. Me apasionan las bandas sonoras desde siempre, y he ido centrándome en este campo. Wess Music, de hecho, surgió tras muchas conversaciones con compositores de toda España; conocí a mucha gente en un máster de composición en Madrid, empezando por el aragonés Sergio Jiménez Lacima. Me llamó la atención que todos grababan la música de orquesta de sus películas fuera de España”.

NOTICIAS RELACIONADAS Jiménez Lacima: un aragonés para la música de la última película de Amenábar

Aragüés sitúa el epicentro de esas grabaciones en Europa central. “Muchos me dijeron que viajaban a Budapest; también Bratislava, Praga o a trabajar con la Sinfónica de la Ópera de Macedonia en Skopje. Poco a poco supe de varios proyectos de orquestas sinfónicas que grababan específicamente bandas sonoras. No todo el mundo puede ir a Abbey Road en Londres y contratar a John Williams; estas otras orquestas más pequeñas han hecho nicho. Vi que en España no existía ese servicio como tal y hace un año me planteé en serio hacer algo al respecto, valorar posibilidades”.

De ilusión a realidad tangible

El programa Zaragoza Activa y la plataforma Convierte Tu Idea en un Negocio aportaron al músico/emprendedor el conocimiento necesario para armar el esqueleto de Wess (wessmusic.com). “Conseguí asesoría especializada al respecto; allá presentas el proyecto y te facilitan el acceso a una aceleradora, estamos en El Brinco y también trabajamos con el ITA. Para que esto funcione hacen falta muchas otras cosas, empezando por fortalecer la formación; queremos formar a músicos en este nicho específico, y proporcionarles así una salida laboral más. Además, de este modo nos aseguramos el futuro del proyecto”.

La meta a futuros es tener un estudio estable. “No obstante, ahora nos centramos en reunir a los músicos; hemos grabado en el Laboratorio de Audiovisuales del Centro de Historias, y cada vez que nos juntamos resulta que la pequeña orquesta se va haciendo más grande. Podemos grabar donde se nos permita, lugar público o privado, desde salones de actos a centros con salas que tengan la acústica adecuada”.

Wess no descarta alianzas estratégicas con instituciones del sector audiovisual, como la ACA o La Aragon Film Commission. “También hemos contactado con compositores de fuera para que conozcan el proyecto, y la idea es traer a profesionales de renombre como Fernando Velázquez, Roque Baños, Sergio Jiménez Lacima o Vanessa Garde para clases magistrales… queremos empezar la formación este otoño”.

Parte de la naciente orquesta Wess, espècializada en grabaciones sinfónicas para proyectos audiovisuales. E. G. T.

Librería musical

El bagaje que ha ido creando el propio Aragüés junto a sus colaboradores nutre ya el esbozo de la librería musical que está armando Wess. “Esa música estará disponible para quienes quieran emplearla en sus producciones. Lo que se paga por usarla es una licencia; puede ser por suscripción mensual, anual, ilimitada… depende de los usos y necesidades. Estamos creando una red de músicos colaboradores para la librería, que pretendo tener disponible con catálogo completo a finales de verano. Nos interesa que entren autores de música de raíz, que representen sonidos de todos los rincones de España; empezando por Aragón, porque es donde estamos y de donde somos, pero sin detenernos aquí”.