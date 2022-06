Hará que insistir: en las últimas semanas han actuado en la ciudad un buen número de artistas y bandas internacionales de reconocido prestigio (Adam Green, Joan As Police Woman, The Flamin’ Groovies, John Paul Keith o Aksak Maboul, entre otros, y anteanoche Shellac) y en la mayoría de los casos la asistencia no ha superado los cien espectadores. Vaya, que una vez superadas las restricciones sanitarias, el público no termina de responder en la medida deseable para mantener tan alto nivel de programación.

shellac **** Componentes: Steve Albini, guitarra y voz; Bob Weston, bajo y voz; Todd Trainer, batería. Grupo invitado: Irnini Mons. Lunes, 6 de junio de 2022. Lunes, 6 de junio de 2022. Centro Cívico La Almozara, Zaragoza.

Shellac, trío de Chicago capitaneado por el guitarrista y productor Steve Albini (quien fue ingeniero de sonido de bandas decisivas del rock alternativo como Nirvana o Pixies), visitaba Zaragoza por segunda vez y de nuevo dejó su personal impronta en forma de lo que ellos mismos definen como rock minimalista. Concepto que, abundando un poco más, y parafraseando el verso de Macbeth, reúne el ruido y la furia, en una suerte de tormenta eléctrica desatada que golpea de forma implacable al oyente.

Composiciones de compleja estructura, que nunca se sabe muy bien dónde o cuándo empiezan y acaban, ejecutadas con precisión matemática bajo el feroz impulso del baterista Todd Trainer, surcadas por ritmos entrecortados, guitarras hirientes, finales abruptos. El trío americano arrancó un tanto frío, contagiado quizá por el ambiente más bien desangelado de una sala con apenas 70 espectadores –la capacidad es de 400–, pero cuando entró en combustión ofreció un demoledor ejercicio de contundencia sónica, entre el ruidismo, el hardcore y el rock vanguardista: muy bestias.

Aunque la sorpresa de la velada la protagonizó un joven grupo francés, Irnini Mons, que ni siquiera estaban anunciados: su actuación previa dejó un gratísimo sabor, a través de canciones bien construidas y de un sonido muy poderoso, en el que se rastrean las huellas de artífices del noise rock como Sonic Youth o Pixies, pero también de asteroides periféricos como Can o Television.