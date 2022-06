Shellac regresa a Zaragoza con el ingeniero de sonido y productor de Nirvana al frente

Han pasado apenas quince años desde que el trío Shellac hiciese parada en Zaragoza para ofrecer un concierto. Casi nada. La banda de Chicago lleva tres décadas de trayectoria, con el guitarrista, vocalista productor e ingeniero de sonido Steve Albini al frente. Todd Trainor (batería) y Bob Weston (bajo) son las otras dos ruedas del triciclo, dupla rítmica que maneja como pocas el concepto de salirse de los márgenes establecidos en el mundo del rock.

Este lunes 6 de junio regresan a Zaragoza (en 2007 también vinieron en primavera, a la sala Oasis y en defensa de su disco ‘Excellent Italian Greyhound’) para ofrecer un concierto en el Centro Cívico Almozara (20.00, Puerta Sancho, 30), que últimamente alberga veladas musicales de altos vuelos. El concierto comienza a las 20.00 y la entrada vale 20 euros más gastos en Eventbrite.

Todo aquel que encamine sus pasos a la cita se topará con algo que probablemente ya conoce; una descarga fiera de sonido que repauta sus líneas argumentales sobre la marcha, dejando siempre sitio a la improvisación en el esqueleto de cada canción. Albini doma el ruidismo como nadie: ya lo hizo como ingeniero para Nirvana (en el álbum ‘In Utero’, el de mejor sonido del grupo de Seattle y también su canto de cisne) o bandas como Pixies, Breeders, Cheap Trick, Tortoise, Low, Gogol Bordello, Cheap Trick o The Sadies.

‘The End of Radio’ es probablemente el tema más conocido del grupo, lo que no significa que pueda ser considerado un hit; digamos que la banda de Illinois no se maneja en esas claves. Su producción en estudio ha sido dispar, por convencimiento propio, aunque la actividad de Albini para alumbrar proyectos ajenos solo puede calificarse de frenética; también se ha prodigado en las bandas sonoras, siendo la más reciente ‘Girl on the Third Floor’, de 2020.