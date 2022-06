Chocolate belga y birras británicas

La agenda musical de la ciudad vuelve a estar tan apretada que nos obligó a realizar un doblete en la tarde del domingo, con el semisolapamiento de las actuaciones de los belgas Aksak Maboul, clausurando el ciclo primaveral Bombo y Platillo, y de los británicos Dr. Feelgood, quienes (al igual que su reina y que los Stones) se resisten con energía a la jubilación. O sea, dos ofertas sonoras muy diferentes pero igualmente apetecibles: del delicioso chocolate belga de sabores vanguardistas de los primeros a las recias pintas de birra inglesa con clásico aroma a pub-rock de los segundos.

Durante más de cuatro décadas, Aksak Maboul ha sido una formación guadianesca, ya que su cabecilla, el teclista Marc Hollander, dedica buena parte de su tiempo a dirigir el sello Crammed Discs, una de las discográficas más audaces del continente europeo. Su último trabajo, ‘Figures’, exhibe las mejores virtudes de la banda, y su concierto en el patio del Centro Cívico Salvador Allende nos dejó con ganas de más: música exploradora, con vocación de búsqueda y espíritu libérrimo, elaborada a golpe de intrincadas construcciones y melodías retorcidas, en una línea de rock experimental que conecta con nombres esenciales de las vanguardias sonoras de otro tiempo como los de Henry Cow, los Soft Machine primerizos de Robert Wyatt, el sonido Canterbury de Hatfield & The North o National Health, el Zappa de ‘Peaches in regalia’ o ‘Waka Jawaka’, Tuxedomoon e incluso los Talking Heads, como en el vibrante tema de funk sinuoso con el que se despidieron.

Deprisa y corriendo llegamos al Rock & Blues para asistir a la recta final de la actuación de Dr. Feelgood, que siguen haciendo honor a su nombre aunque ya no figuren sus miembros originales. Sirva el detalle de que por la tarde el guitarrista Gordon Russell se pilló dos dedos con la puerta de la furgoneta, pero aun con la mano seriamente lastimada siguió adelante; la banda londinense revisó todos sus clásicos (de ‘Roxette’ a ‘Down to the doctor’) con grandes dosis de actitud y el brío de unos jovenzanos ante una nutrida parroquia que se sintió más que bien: mejor.