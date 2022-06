Pedro J. Bosch, el oculista que estudió en Zaragoza para ver jugar a Los Magníficos

En el curso 1966-1967, Pedro J. Bosch, hijo y padre de oftalmólogos, tuvo que decidir dónde cursaba Medicina. Barajó varias ciudades y eligió Zaragoza, se instaló en una pensión en la calle Juan Pablo Bonet. La razón puede parecer peregrina o escorada: gran aficionado al fútbol, seguidor del U. D. Mahón y forofo del Barcelona, conocía la reciente leyenda de Los Magníficos y vino a ver, en vivo, a La Romareda (“entonces aún no había visto un campo de hierba”) a aquel equipo que practicaba “el fútbol atómico”.

Cuenta Pedro que Carlos Lapetra era un genio sobre el césped, el director de orquesta refinado y sutil, y Juan Manuel Villa “desbordaba defensas con un solo movimiento de cintura. Para mí era un artista finísimo. Me enojaba mucho que la gente le silbase porque pensaban que regateaba demasiado o era un estilista. Y atrás estaba Violeta, el futbolista completo. Ver aquel equipo era asomarse a la felicidad absoluta -confiesa-. Sufrí mucho con su decadencia. Fue para mí un verdadero drama”. Pedro J. Bosch se encontró aquí con amigos que habían jugado en Menorca: el “gran extremo” Miguel Planas, hermano del medio Javier (internacional; formó un tándem inolvidable con José Luis Violeta), y Miguel Ángel Bustillo, de quien se hizo muy amigo. “Estuve en su casa en varias ocasiones. Ha sido el maestro de la dejada de cabeza. Nadie lo ha hecho como él”.

Al joven estudiante le apasionaba el periodismo y gracias a algunos amigos -“Zaragoza es una ciudad acogedora y amable, y a los tres días ya tenía un pelotón de buenos compañeros”- empezó a colaborar en la revista ‘Oriéntese’, donde escribían Luis del Val y ‘Curro’ Mendoza. “Éramos un poco los rivales de ‘Zaragoza Deportiva’. Me encantaba hablar de aquellos héroes de mi juventud, especialmente de la formidable ala izquierda: Reija, Villa y Lapetra. Desde entonces descubrí algo que siento ahora más que nunca: escribir es el camino más corto hacia la felicidad”. Pedro se casó con Concha Valero, oftalmóloga, y hermano del doctor Valero, un cirujano que falleció a los 48 años.

Durante mucho tiempo pasó aquí, en Zaragoza, una semana inolvidable de navidades. Ahora retorna con una novela, ‘No creo que vuelva’ (Mira), donde narra la historia de un hombre enamoradizo que se queda viudo de su esposa Etelvina. En ese texto recuerda los amores soñados (una joven rubia que le evoca a la reina Sigrid), la fervorosa pasión carnal de los primeros años cuando ni tenían radio ni televisión, la irrupción brutal del cáncer, el abandono paterno y la aparición de un manuscrito de Etelvina que le lleva a replantearse su vida o la existencia de Dios: “Es curioso. De pequeño hablaba con Dios a todas horas”, son las primeras frases del libro. Y algo más adelante, muestra su incertidumbre: “¿Dónde narices se mete cuando lo necesitas de verdad?”.

Pedro ha buceado en su memoria y ha partido de algunas experiencias duras como la muerte casi fulminante de una prima a la quería mucho e incluso ha incorporado a un amigo de juventud que se hizo contrabandista y al que le examinaba los ojos cada vez que lo dejaban salir de la cárcel. “Apareció en la ficción la figura del contrabandista y recordé a un compañero que iba a heredar la fábrica de su padre. Sin embargo, se dio a la aventura con riesgos. Llevaba en la sangre vivir en los límites. Todo lo contrario que yo, que he sido ordenado y estuve siempre bajo la protección de mis padres, tenía mucho miedo. Quedamos a hablar en varias ocasiones y una vez me dijo: ‘Pedro. No puedo seguir contándote más cosas. Se me hace insoportable’”.

Pedro J. Bosch ha dirigido el Ateneo de Mahón, ha sido entrenador de fútbol hasta la categoría de juveniles, un año fue redactor jefe la sección de deportes del ‘Diario de Menorca’, tiene una columna los sábados, ‘Dietario’. “Por cierto, acabo de publicar ‘El columnista cansado’. Llevo ya 60 años en el oficio y quizá sea el momento de tomarme un respiro. Este año, por cierto, se cumplen 50 años de la licenciatura de nuestra promoción”.

"Me encantaba hablar de aquellos héroes de mi juventud, especialmente de la formidable ala izquierda: Reija, Villa y Lapetra. Desde entonces descubrí algo que siento ahora más que nunca: escribir es el camino más corto hacia la felicidad”

“Sí, he publicado muchos libros, pero ‘No creo que vuelva’ es muy especial para mí. Es un libro sobre el amor, la familia, el peso de la religión, los sueños interrumpidos, la enfermedad, ¿es fácil aceptar con naturalidad lo irremisible?, y sobre una revelación inesperada: nunca conocemos del todo a nadie ni a los más cercanos. Y es también un retrato psicológico del personaje central que tiene muchas cosas de mí”. Pedro J. Bosch es un gran lector de Julian Barnes, citado varias veces, de Richard Ford, Lionel Shriver o Richard Russo. “También me interesa mucho el ensayo. La escritura me ayuda a conformar el pensamiento. Aunque soy ya veterano, creo que sé mejor lo que pienso cuando lo escribo. Y me gusta incorporar siempre el humor, incluso en los asuntos más amargos. En la novela hay muchas ráfagas de humor”, concluye.