Tango de pura cepa con 'Chino' Laborde y 'Moscato' Luna en el C. C. Almozara

La Asociación de Residentes Argentinos en Aragón lleva 13 años en funcionamiento. La preside Leandro Piragini, aunque en septiembre se prevé una reestructuración de la junta directiva. Lo que no se quiere reestructurar es el afán divulgador de la cultura argentina en todas sus expresiones, y pocas hay tan populares y paradigmáticas como el tango. Este viernes 3 de junio, Zaragoza recibe al cantor de tango más importante de los últimos años, Walter ‘Chino’ Laborde, que viene acompañado del excelente guitarrista Maximiliano ‘Moscato’ Luna. La actuación tendrá lugar en el Centro Cívico Almozara (Puerta Sancho, 30, 19.00) y la entrada vale 10 euros en Tomaticket y taquilla.

El ‘Chino’ Laborde está reconocido como el mayor cantor argentino de tango de la última década, y nunca había actuado anteriormente en Zaragoza. Los dos artistas de la velada repasarán producciones propias y clásicos del tango, género al que han consagrado sus vidas. Además de Zaragoza, pararán en esta gira en plazas como Madrid, Valencia, París o Bruselas.

El guitarrista argentino 'Moscato' Luna. HA

Laborde, que cumple medio siglo de vida este verano, fue en su día el cantor de la Orquesta Típica Fernández Fierro, y desde 1999 pone la voz en la Orquesta Típica Sans Souci. Tiene doce álbumes propios y también es actor, tanto en teatro como en películas del calibre de ‘Luna de Avellaneda’ o ‘Tango de una Noche de Verano’. Luna, por su parte, debutó a los 16 años y lleva cerca de tres décadas en activo: ha acompañado a grandes voces como las de Nelly Omar, José Ángel Trelles, Nelly Vázquez, Abel Córdoba o Hernán ‘Cucuza’ Castiello.

Una gran oportunidad

Piragini no cabe en sí de gozo por tener en Zaragoza a estos dos maestros. “Son grandes del tango, muy grandes. En la Asociación siempre tratamos de aprovechar la situación estratégica de la ciudad para atraer a artistas argentinos que actúen en Madrid o Barcelona, y consideren la parada en Zaragoza como un adendo de altura a sus agendas. La Asociación tiene habitualmente el apoyo de la Casa de las Culturas para realizar actividades, y conseguir en esta ocasión un Centro Cívico hace que el marco sea perfecto para el espectáculo del Chino y Moscato”.

Los residentes argentinos en Zaragoza comenzaron a reunirse inicialmente con un fin más social. “En los primeros años hacíamos básicamente fiestas, de las cuales salieron amistades y muchos asados de fin de semana; poco a poco, de compartir socialmente pasamos a abordar intereses culturales. Tuvimos en su día un programa de radio, que incidía mucho en la lucha contra la xenofobia y se enmarcó en el programa municipal Zaragoza Ciudad Antirrumores; ahora seguimos sumando en todo lo que podemos, reinventándonos cuando es necesario. Ah, y también le damos al deporte: nuestro equipo de fútbol participó en los mundialitos municipales”.

Piragini valora mucho el papel que ha tenido la música en su vida. “El bagaje que sumé desde muy niño se basa en el folclor y el tango gracias a la enorme discoteca de mi padre, que era músico de orquesta; gracias a ese factor conocí artistas que no tenían huella en la gente de mi generación, que es la del propio ‘Chino’ Laborde. Me considero melómano y escucho todo lo que me pasa por delante, aunque me quede con Mercedes Sosa, Silvio o Santiago Feliú, con quien trabajé en Argentina y España”.

Unos y unas

A la hora de elegir su equipo ‘todos estrellas’ del tango, el vocero de los asociados argentinos en Aragón no vacila. “Es como en el fútbol: está Diego, luego Lionel y después el resto, cada cual tiene los suyos debajo de los indiscutibles. En el tango están Gardel primero, Goyeneche después y ahí mismo Nelly Omar, Eladia Blázquez o, para mí, Rubén Juárez, seguido de Trelles. Laborde es la voz fundamental del tango moderno, con sello propio. Y en Argentina siguen boyantes las orquestas típicas; aunque muchos de los jóvenes que las forman tengan aspecto de rockeros, cultivan la tradición con ganas”.

Piragini concluye diciendo que “hay otros talentos que rondan los cuarenta y tantos como el ‘Cucuza’, y también me encanta entre la gente más joven la voz preciosa de Ligia Piro, hija de Susana Rinaldi. Aquí en Zaragoza hay una compatriota, Pato Badián, que creo lleva más o menos los mismos 20 años que yo en España. Es muy versátil y expresiva, con una capacidad tremenda para interpretar diferentes tipos de repertorio, pero el tango se le da bárbaro”.