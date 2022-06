El Gran Puzzle Cózmico: "La música en mi cabeza me mantiene a cierta distancia de las normalidades atroces"

La noche del viernes 3 al sábado 4 de junio se alargará lo suyo en la zaragozana sala López. Tras el concierto de Joe Crepúsculo habrá doble taza para disfrutar de un talento de la tierra, El Gran Puzzle Cózmico, referente del punk electrónico en la ciudad desde hace dos décadas, que últimamente espacia más las visitas a su ciudad natal. Sergio Herrero, que también se desenvuelve en el proyecto Socorro Socorro, protagonizará un reencuentro muy esperado con sus fans locales. Para rematar la noche, dos de los mejores DJ de España (aragoneses ambos) se marcarán una sesión compartida en clave electro, acid, o EBM: Luso y Chelis.

Había ganas de Puzzle en Zaragoza. ¿Tenía ganas de Zaragoza el Puzzle?

Me muero de ganas de actuar en casa, y me hace especial ilusión que sea en la López, ya que somos amigos hace mucho tiempo. Solo de pensarlo tengo los pelos como ‘escorpias’.

¿Cómo le ha tratado la vida en los últimos años? ¿Qué papel ha tenido la música en esta última década de su vida?

Desde que me fui de Zaragoza he vivido en Barcelona, que más que la Ciudad Condal debería llamarse Concal por su agua no potable. Al margen de eso, bien. Me ilusionaba el cambio, iba mucho a la Concal de fiesta y conciertos, salía más por Barcelona cuando no vivía allí que los dos años que pasé en la ciudad. Es muy cara. Ahora en Castellón estoy más tranquilo, todo es más barato. En cuanto a tranquilo, quizá demasiado. La música en mi cabeza me mantiene a cierta distancia de las normalidades atroces, tan distintas a lo que siempre he estado acostumbrado.

Pero aún hay margen para las sorpresas, ¿cierto?

Sigo yendo a ver grupos nuevos, eso sí; en Castellón hay algunos muy chulos, como FKA Blandengue o Colgate Total, que me flipan. Además, haciendo cosas tan distintas, compartimos sentido del humor, del bueno y del malo; hay conexión, me adoptaron un poco porque yo estaba algo ministerio del interior. Hemos grabado dos canciones en un disco suyo, y hay un videoclip que deberíais ver.

¿Cómo va el proyecto Socorro Socorro? ¿Está el mundo como para duplicar interjecciones?

Es un siamés que se nos ha pegado a Nuria y a mí, entre los dos. Estamos encantados; ha ido más despacito de lo que nos hubiera gustado, pero es un niño buscado. Por fin tenemos disco acabado, ‘Presencia salvaje’: estamos a la espera de las copias, y esperamos tenerlas este verano para venir a tocároslo todo, de verdad. Si lo escuchase y no lo hubiéramos hecho nosotros, a lo mejor me preocuparía un poco. Creo. Ha quedado bastante demencial, tal y como queríamos, y estamos muy contentos, como puedes imaginar.

Creó una serie de iconos contraculturales en la ciudad hace unos años: el Maikel y el Tutankamon, Antonio García Mateo o el mamífero insectívoro... ¿hay que prepararse para la aparición de alguno nuevo este viernes?

El Desconocido Problemático, el Efecto Mutant Biblik son impredecibles, van del monster al póster y al revés. Las invocaciones están hechas, aunque nunca he sido de iconos, la verdad.

¿Qué es el punk, y qué no es punk?

No sé… bañarte en la playa de Palomares y decir que mola es punk.

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor, regulero o tirando a ‘da igual’?

Futuro total, paso de la necrofilia. Si caminas recto y miras hacia atrás, recomiendo tener el 011 en marcación rápida. Además, te pueden levantar la cartera.

¿De qué manera afecta a la creatividad el exceso de salitre marino?

Si le sumas mucho sol en la cabeza y lo mezclas con la religión, cualquiera, mola. Así descubrí como se hacen los terremotos, rezando y rezando.

¿Qué tienen Chelis y Luso que no tienen los demás para que diga 'ven' y lo dejes todo?

Los dos son amigos míos desde tiempo ha. El cartel es el mismo de uno del 2003, que hemos rescatado. Cuando Chelis tenía Robot Discos me ayudó a sacar el primer disco del Gran Puzzle Cózmico, ‘Propuestas para un mundo mejor’. Tenía muchas ganas de verlos y bailarlos.

¿Echa de menos festivales como el FEA y el Fire? ¿Nunca se fueron del todo?

El FEA de Barcelona y el Fire de Gallur son amor. También un poco necrofilia, forman parte del subconsciente e inconsciente colectivo.

¿Algún rito que repita cuando vuelve a casa?

En las películas norteamericanas del turno, el héroe dice al final ‘hijo, volvamos a casa’. Aquí se pasa primero por el Mercadona y cuando llegas a casa, guardas la compra.