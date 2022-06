Lo que estaría dispuesta a comer Kim Kardashian para mantenerse joven

El mundo de las 'celebrities' es polémico por naturaleza. Lo que dicen y hacen los famosos no pasa indiferente a nadie. Menos aún a las redes sociales, con Twitter, Instagram y TikTok como escenarios principales de debates, vídeos, imágenes y textos controvertidos que bombean la sangre del mundo del corazón. Una de las últimas en volver a la palestra mediática ha sido la modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian, que en una entrevista al The New York Times, ha desvelado lo que estaría dispuesta a comer con tal de seguir siendo joven.

A sus 41 años, Kardashian parece estar muy preocupada por el envejecimiento. Una presión, convertida en obsesión, de la que se deshace afirmando lo que para algunos sería una auténtica locura. Por mantenerse joven, la modelo aseguró: "Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo". Declaraciones que las redes sociales han desaprobado, aunque en su mayoría, esta curiosa forma de ver la alimentación ha sido tomada con humor.

No obstante, la estadounidense parecía ir muy en serio. Hace tan solo un día, Kim Kardashian ha sido imagen de una nueva línea de un producto rejuvenecedor de SKKN. Una publicación que ha extendido las risas digitales de la audiencia, cuestionando si ese producto también llevaría la "caca" de la que hablaba la modela en su entrevista. El mundo 'celebritie' nunca deja de sorprender. Y aunque son las dietas que los personajes públicos realizan aquellas que más éxito tiene, poco serían los que seguirían los consejos de Kardashian.