Joe Crepúsculo, el trovador tecno, se pone juglaresco este viernes en la sala López

Joe Crepúsculo está de vuelta en Zaragoza, ciudad que ha visitado a menudo en los últimos lustros por motivos personales y profesionales. Aquí tiene amigos, aquí se lo ha pasado bien y ha conseguido que otros también se lo pasaran de maravilla en sus conciertos. Este viernes 3 de junio convoca a sus fieles a las 21.00 en la sala López para presentar ‘Trovador tecno’, el último disco de estudio que ha lanzado al mercado, con joyas como ‘Pensar el tiempo’ o ‘Tecnocasa’.

El autor del himno ‘Mi fábrica de baile’ se ha marcado un disco cincelado al detalle para moverse como si no hubiera un mañana. “Realmente cada disco supone empezar de cero, me tomo cada nuevo esfuerzo como un volantazo. La verdad es que nunca había hecho algo así, algo de bacalao sí había metido pero tecno como ahora, no. De hecho, ‘Baile de magos’ tenía algunas lentas; ahora la cosa es diferente, y resulta un placer haber tirado por ahí después del parón de dos años que hemos sufrido todos. Es bonito poder sacar ahora este disco e invitar a la gente al baile”.

El mismo ‘Crepus’ predica con el ejemplo. “Haciendo música en el estudio bailo mucho yo solo; cuando lo hago delante de gente me dicen que bailo fatal, que no tengo ritmo. Me encanta echar mis mis pasos un poco horribles, especiales para mí, y no necesariamente en las discotecas, prefiero ir de bares y ver salir el sol, asistir a conciertos… son mis pistas de baile favoritas. No es por la edad, pero las percepciones ahora son distintas; el otro día andaba viendo fotos familiares antiguas y salía un cumpleaños de mi padre, el hombre soplando velas al cumplir cuarenta y tantos, me parecía mayorcísimo y yo casi llego ahí. La edad es una realidad, pero no me afecta para salir a los bares”.

La base musical de Joe es bidireccional: la heredada y la abrazada por el casi siempre inevitable rechazo generacional. “En casa de mis padres sonaban Supertramp, Genesis, Yes, Led Zeppelin o Pink Floyd, y teniendo en cuenta que en la adolescencia sueles buscar tu propio lenguaje y alejarte del de tus padres, elegí algo muy distinto. Estaba en Barcelona y me fui para el pumba brutal, la música máquina; quería martirizar un poco a mi padre. Empecé a salir por la Chasis, Scorpia… las discotecas en Barcelona no llevaban el mismo asunto que las de Valencia, y hablo de finales de los 90 ya; era una música muy rápida, basada en la que llegaba de Holanda y Bélgica, además del progressive alemán.

En Zaragoza tocó por primera vez con su banda Tarántula a principios de los 2000. “Fue en la Lata de Bombillas original, sé que se ha movido hace pocos años. En la López también se está muy bien, y me gusta entrar al Pilar, comprar una cinta y darle un beso a la piedra, es algo mágico, una tradición chulísima. Aquí en Madrid tengo un vecino aragonés con muchísimo talento, Alberto De Vito, que por desgracia no puede venir al bolo esta vez. Me encanta lo que hace con Magnus Imperial Club y estoy deseando que me deje escuchar lo nuevo que está trabajando, pero sé que no lo hará hasta que no esté totalmente a su gusto”.