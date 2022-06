Yésero recupera el formato habitual de Brioleta con dos días de protagonismo para las escritoras aragonesas

El Encuentro de Escritoras Aragonesas, Brioleta, regresa a Yésero los días 2 y 3 de julio, recuperando su formato habitual de dos jornadas y con un programa que incluye talleres, presentaciones de libros, charlas, música y teatro. De esta manera Brioleta llega a su XV edición, convirtiéndose en un evento más que consolidado y con mucho éxito. Está organizado por la Comarca Alto Gállego y el ayuntamiento de esta localidad.

La presidenta de la Comarca Alto Gállego, Lourdes Arruebo, destacaba la importancia que ha alcanzado Brioleta a lo largo de estos 15 años. "No es fácil conseguir que tengamos eventos de este tipo, de formato pequeño y en localidades pequeñas, pero que no dejan de tener una importancia y una relevancia que a veces no somos conscientes de ello, ya que de aquí siempre se ha propiciado la convivencia entre escritoras y han salido proyectos interesantes e, incluso, escritoras que eran nóveles cuando vinieron a Yésero y que después han tenido una importante proyección y éxito".

Javier Campo, alcalde de Yésero, también destacaba otra de las características de Brioleta. “Es un encuentro en femenino, reúne a escritoras aragonesas, y creo que es algo único en nuestra comunidad autónoma”, señalaba.

María Jesús Acín, directora de Brioleta, daba a conocer los detalles de un programa que, tras la recepción e inauguración oficial, ofrecerá un taller de ilustración y cómic titulado 'Liricómic y novela gráfica', a cargo de Marta Martínez. Por la tarde se abrirá el stand de Libros en Femenino y se visitará a la exposición fotográfica 'Ayer y hoy en el Alto Gállego', en el salón del consistorio.

Después se celebrará uno de los actos centrales de Brioleta, la mesa redonda titulada 'Por qué escribimos'. "Aquí es donde cada autora expone su trayectoria, cómo ha empezado, los motivos por los que está escribiendo sobre algo", señalaba la directora. Participarán las escritoras Mamen Pueyo, Mar Blanco, Ana Bonilla y Cristinica Gómez.

La sección literaria se cerrará con una ponencia a cargo de Graciela de Torres Olsón, 'Mujeres en el cómic aragonés', en la Iglesia de Yésero. La tarde finalizará con el espectáculo de Binomio Teatro, y su actuación familiar 'Volveremos a las nubes'.

Durante el encuentro, el domingo, además, se visitará el Museo de la Pez de Yésero, como actividad complementaria a la programación oficial. Tras la apertura de stand de libros en femenino, tendrá lugar una charla a cargo de Silvia Cebolla: 'Escribir y comunicar en aragonés'.

Brioleta 2022 se cerrará con música. Como recordaba la presidenta de la Comarca, "tenemos un compromiso de colaboración con el Sivomdel Valle de Ossau, que es el intercambio de un grupo musical y este año vendrán con un concierto acústico, de la mano del grupo bearnés trío jazz funk 'Zwouu' que seguro nos sorprenderá".

Cabe recordar que Brioleta también tiene una vertiente didáctica, ya que está incluida como oferta formativa para los profesores del CIFE Sabiñánigo (Centro de Profesorado de Sabiñánigo), y quienes lo realicen adquirirán una serie de créditos en su plan de formación.