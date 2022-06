COPE Aragón reconoce el esfuerzo, la dedicación y la superación en la gala de los Premios Valores

La Cadena COPE en Aragón celebró en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza la primera edición de los Premios Valores, unos galardones que reconocen el talento y cualidades relacionadas con los valores humanos, la cultura, la empresa o la comunicación y pretenden poner en valor el esfuerzo, la dedicación, el trabajo o la superación.

En esta primera edición fueron cinco los premiados: la abogada Isabel Alastuey fue galardonada con el Premio Valores Humanos. Un accidente de tráfico la dejó tetrapléjica a los 17 años pero su tesón, su esfuerzo y, sobre todo, sus ganas de vivir le han permitido entre otras cosas licenciarse en Derecho y convertirse en una experta en mercados financieros; Isabel Guerra, la conocida popularmente como la monja pintora, fue distinguida con el Premio Valores de la Cultura; la empresa familiar Cafés Orús, con 122 años de historia, recibió el Premio Valores de la Empresa; Pepe Domingo Castaño se llevó el Premio Valores de la Comunicación, y el galardón Especial Valores recayó en este periódico, HERALDO DE ARAGÓN, con 127 años de trayectoria.

La gala fue conducida por Ana Orúe, directora de COPE Aragón, y contó con la participación de Fernando Giménez Barriocanal, presidente de esta cadena. El acto reunió a 400 invitados, entre ellos las principales autoridades de la Comunidad encabezadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán ­–quien cerró el acto–, el de las Cortes regionales, Javier Sada, y el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, participó de forma virtual enviando un mensaje de felicitación a los premiados.

El primer galardón de la noche se entregó a Isabel Alastuey, aunque su salud le impidió acudir a la sala Luis Galve. A través de un vídeo, los asistentes pudieron ver a Alastuey recibir este reconocimiento en su domicilio.

«Quiero agradecer este premio, inmerecido, que aunque me lo den por la trayectoria vital que llevo, 36 años tetrapléjica... Es durísimo, dificilísimo, complicadísimo. Pero se puede. Y eso es lo que hay que demostrar, que se puede, teniendo pasión por la vida, invirtiendo en felicidad cada día», expresó.

Isabel Guerra recogió el galardón Valores de la Cultura. Vital y con un discurso profundo, protagonizó uno de los momentos estelares: «Esta es una de las cosas bonitas de verdad que me han pasado en la vida. No se me podía ocurrir recibir este premio porque es que ni siquiera existía. Tengo el honor de ser la primera en recibirlo. Luego escogerán mejor, se lo aseguro a todos», bromeó.

«Este premio lo comparto con esas personas anónimas, maravillosas, llenas de valores, que a lo mejor pasan desapercibidas y resulta que son grandes personajes que ayudan a que el mundo funcione, sin ruido, sin alharacas, sin prepotencias», añadió.

José María Marco, presidente de Cafés Orús, agradeció la distinción Valores de Empresa concedida a la firma familiar que comenzó en la calle de Escuelas Pías hace 122 años. «Esta compañía no habría prosperado sin unos valores de empresa, que han sido siempre honestidad, transparencia y credibilidad», señaló.

«Solo un tipo que hace radio»

Pepe Domingo Castaño, Premio Valores de la Comunicación, dijo: «Me gustaría saber qué pinto yo aquí», en alusión a la calidad de sus compañeros premiados. El periodista, en su habitual tono jocoso, apuntó que «solo soy un tipo que hace radio» y recordó que siempre se ha rodeado de personas de las que ha aprendido y aprehendido su manera de trabajar en las ondas. Así, citó a Joaquín Prat, Luis del Olmo, Carlos Herrera o Paco González entre sus maestros, antes de despedirse, como no podía ser de otro modo, cantando: «Gracias a la radio, que me ha dado tanto...».

Finalmente, la presidenta de HERALDO, Paloma de Yarza López-Madrazo, recogió el Premio Especial Valores.

«Pertenezco a la quinta generación de unas familias que han estado al frente del HERALDO desde 1895. Soy la sexta mujer que ostenta el honor de ocupar la presidencia de nuestro periódico, un privilegio que de forma ininterrumpida ha recaído en los últimos 80 años en una mujer. Y generación tras generación se han ido transmitiendo una serie de valores que han hecho de nuestra cabecera un proyecto sólido y, sobre todo, comprometido con los intereses generales de nuestra amada Comunidad. La ética, la transparencia, el rigor, la independencia y las convicciones de vocación de servicio a la sociedad son unos valores que ya desde el siglo XIX forman parte del alma de HERALDO DE ARAGÓN», recordó durante su discurso.

La presidenta de HERALDO agradeció «de corazón a la emisora COPE la concesión de este reconocimiento» y concluyó su intervención afirmando sentirse «muy orgullosa de continuar desde la presidencia de HERALDO en la defensa de todos esos valores que hacen grande a una cabecera y a una profesión como la periodística. Y este premio, que hoy recojo con alegría y orgullo, les aseguro que es un acicate para seguir trabajando por una sociedad mejor y un recordatorio de que no podemos bajar la guardia en defensa de los valores más sobresalientes».