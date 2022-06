Ana Palacios, fotógrafa zaragozana en PhotoEspaña: "Tenemos que cambiar nuestra relación con los animales"

"Los animales son seres sintientes, aunque muchos de nosotros solo los veamos como un posible filete encima de la mesa. Un cerdo, una oveja o una cabra tienen reacciones muy parecidas a los humanos: también disfrutan bañándose en verano o jugando con un balón". Así presenta la fotógrafa Ana Palacios (Zaragoza, 1972) su última exposición, ‘Armonía’, recién inaugurada en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes de Madrid y perteneciente al programa del festival Photo España.

La muestra incluye 53 imágenes y corresponde a un proyecto de largo recorrido en el que Palacios ha trabajado en los últimos años y aún lo hará durante un tiempo. Un anticipo pudo verse en diciembre pasado en el espacio f/DKV de Zaragoza.

"Mis territorios habituales de trabajo son África y los derechos humanos –relataba ayer la fotógrafa– pero con la pandemia se suspendieron los viajes. La Asociación de Pequeñas y Medianas Fundaciones contactó conmigo y me ofreció hacer fotografías en los santuarios de animales. En ese momento yo no era vegetariana ni había fotografiado animales, pero el trabajo ha sido un descubrimiento y me ha transformado. Ahora ya es un proyecto personal, ‘Wild Love’. En los próximos meses quiero visitar más santuarios y tomar fotografías allí, algunos de ellos en otros continentes. El tiempo y el dinero son limitados, veremos hasta dónde puedo llegar".

Las imágenes se centran en los animales tanto como en los propios trabajadores de esos lugares, que tejen estrechos lazos con ellos. También buscan generar reflexiones en el espectador. "La ganadería intensiva es en parte responsable de la deforestación y del calentamiento del planeta. También está contaminando nuestras aguas. ¿Hasta qué punto compensa degenerar el medio ambiente para tener carne roja todos los días encima de la mesa? Creo que tenemos que cambiar nuestra relación con los animales y la ganadería", asegura la fotógrafa. La exposición puede visitarse hasta el 4 de septiembre.