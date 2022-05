De la Natividad: "La jota aragonesa debe cantarse siempre muy bien afinada"

"Ganar el premio Ordinario en el Certamen de Jota de las Fiestas del Pilar es un momento muy especial. La de 2011 fue una actuación que disfruté mucho y que al final tuvo premio, lo que no siempre sucede". Fernando de la Natividad (Zaragoza, 1978) lleva 36 años en el mundo de la jota. Cantador estilista y dominador de estilos antiguos, director del grupo Danzar, ha publicado ahora su primer disco en solitario, un retrato vocal ('Y la jota nos unió', se titula) en el que ha incluido la grabación de aquella actuación e 2011, junto a otra, de 1988, con la que ganó el certamen infantil. El resto del disco, grabado en los Estudios Kikos, es material interpretado expresamente para la ocasión. La grabación ya se ha presentado en Lécera, localidad de la que proviene el cantador, y a lo largo del verano se presentará en otros puntos de la geografía aragonesa, como Albalate del Arzobispo u Oliete.

"Después de tanto tiempo en la jota, durante la pandemia sentí la necesidad de hacer una grabación personal, en la que se mostrara lo que soy como cantador y la herencia que he recibido de mis maestros. Por eso el cedé incluye jotas que interpretaron Jesús Burriel, Jesús Gracia y Piedad Gil, María Pilar del Real e Isidoro Bolea". El sadabense David Cay es el director musical de la grabación, en la que cantan también algunos de los amigos que han acompañado a Fernando de la Natividad en estos 36 años: Rosana Borao, Vanesa Osete, José Blas Rando, Francisco Javier Moncín y Toño Julbe. Además, se incluyen la 'Jota de Lécera' y el 'Canto a Lécera', composición con letra de Yolanda Cortés.

"De cada cantador histórico al que rindo homenaje en el disco he grabado su jota dándole el toque característico que él le daba. De Jesús Gracia he elegido, por ejemplo, 'La fiera del ay'; de Isidoro Bolea, 'El que a los niños ampara'. Les he dado los mismos matices que ellos les daban. En las demás sí que he puesto mi toque personal".

"Un día volveré al Certamen"

De la Natividad lleva años alejado del Certamen en pos del Extraordinario, uno de los pocos títulos que falta en su palmarés. "Me di cuenta de que estaba concursando un poco por obligación, que no disfrutaba, y al certamen tienes que ir con ilusión; si no, no das todo lo que tienes que dar. Pero sé que algún día volveré". Su forma de entender la jota va más por el sentimiento que por el alarde vocal.

"A mí me atrae la jota bien expresada, de sentimiento, más que la de fuerza. Pero cada uno tiene su gusto. Sobre el escenario suelen gustar más las voces con fuerza, y yo en parte envidio a esos cantadores, aunque creo que una jota con buen estilo y bien cantada llega al público igual que la otra. Una jota debe estar perfectamente afinada de principio a fin. Desgraciadamente, no es algo que se valore en todos los concursos. Y quienes no afinan no están cantando bien".