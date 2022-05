La candidatura de la jota se politiza y pierde carácter aragonés

La candidatura de la jota a ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha entrado en una nueva fase, más política y menos aragonesa que nunca. La semana pasada, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados registró una Proposición no de Ley (PNL), para que se debatiera en la comisión de Cultura y Deporte, relativa a la Declaración de la jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y su posterior presentación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La noticia no tendría mayor relevancia si no fuera porque en 2019 el Congreso de los Diputados ya aprobó por unanimidad otra proposición no de ley en un sentido muy parecido, porque existe una comisión de trabajo funcionando desde hace meses, y porque se tiene por seguro que en la reunión del próximo 28 de octubre del Consejo de Patrimonio Histórico, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, se aprobará que España presente a la Unesco la candidatura de la jota. Esa reunión se celebrará en Zaragoza, o al menos así se ha anunciado. Simplemente dejando pasar el verano casi se llegaría a ese 28 de octubre y la candidatura sería oficial y respaldada por el Estado español ante la Unesco. Sin apenas ruido. Pero...

¿A qué se debe, pues, la nueva proposición no de ley? Por un lado, parece haber un intento de unificar lo que está desunido, y es que en algunas comunidades autónomas la jota es algo preterido o poco visible y ni siquiera ha sido considerada allí Bien de Interés Cultural. Así, la declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España le da con carácter de urgencia una importancia que hasta ahora se le había negado en esos territorios.

Pero parece haber más factores. Hay quien ve en el fondo una cuestión de imagen. Como nadie va a votar en contra de la propuesta, el Grupo Socialista va a conseguir que una iniciativa suya sea aprobada sin votos en contra en el Congreso, y se coloca a sí mismo liderándola. Porque, en un comunicado, el PSOE se presenta encabezando la propuesta y asegura que pedirá "el apoyo de todos los grupos políticos" a 'su' PNL.

También parece buscarse quitarle el protagonismo que hasta ahora tenía a la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota de Aragón. Para esta entidad, la PNL es un intento de sacar rédito político a la idea. En un duro comunicado hecho público este martes, la Academia señala que "teniendo en cuenta que la candidatura ya es un hecho y que el propio Gobierno de España ya se encuentra impulsando la misma (...) se trata de una maniobra de oportunismo político con miras a la obtención de una foto fácil, sin ni siquiera haberse puesto en contacto con la Comunidad portadora de la iniciativa, que somos nosotros".

La PNL es también un paso más en la 'desaragonización' de la candidatura, que hasta julio del año pasado, cuando la DGA aprobó ampliarla al resto de comunidades autónomas, era totalmente aragonesa. Había nacido desde la Academia, que había hecho todo el trabajo en solitario, sin dinero público, por y para Zaragoza, Huesca y Teruel. Había recabado el apoyo de 732 pueblos y ciudades, las tres diputaciones, la Federación de Municipios, comarcas, arzobispados, el Justicia de Aragón, la Universidad de Zaragoza, conservatorios, escritores, periodistas, músicos y bailarines... La Academia, además, había salido al paso de cualquier movimiento que pudiera interpretarse como un intento de politizar la candidatura, y había buscado siempre el apoyo del pleno de todas las instituciones.

En julio del año pasado la candidatura perdió el apellido de 'aragonesa' y para ser de toda la jota en general. Desde la DGA se ha asegurado en varias ocasiones desde entonces que la candidatura "la encabeza Aragón". Pero cada mes que pasa esa afirmación parece más difícil de sostener: los rostros visibles del proyecto son ya castellanos: el elegido meses atrás para coordinar todos los trabajos ha sido Julio César Valle, toledano licenciado en Historia del Arte y presidente de la Asociación Coros y Danzas Rosa del Azafrán de Consuegra. Y quien defenderá la PNL en el Congreso de los Diputados no es uno de los seis diputados socialistas aragoneses, sino el segoviano José Luis Aceves. Ellos dos parece que serán el rostro y la voz de la candidatura a partir de ahora, y no da la sensación de que cuenten con la Academia ni con el trabajo que ha realizado hasta el momento. Sorprende observar también cómo en el comunicado en el que el Grupo Socialista anuncia la proposición, se califica a la jota solo como "danza", sin mencionar al canto.

El argumento que se ha esgrimido tradicionalmente para defender la necesidad de una candidatura 'global' es que así tiene más posibilidades de triunfar. También se ha dicho que la ampliación fue impuesta por el Ministerio de Cultura. Es cierto que, como el proyecto está respaldado ahora por todas las comunidades, salvo País Vasco, Ceuta y Melilla, se supone que contará con un amplio respaldo nacional (luego habrá que convencer a la Unesco). Pero frente a esos argumentos, se dan dos hechos incontestables: que el ministerio no siempre ni a otras comunidades exige candidaturas globales y que todas las autonomías apuestan en este tema por la exclusividad, porque da mucho mayor realce al bien declarado. Así, Andalucía sigue trabajando en favor de la cultura del olivar (sin tener en cuenta a Extremadura o el Bajo Aragón), Asturias apuesta por su sidra (sin contar con el País Vasco), Cádiz y Canarias trabajan en las candidaturas de sus respectivos carnavales sin mirar al resto, o Valencia en la de su paella, sin reparar en toda la cocina del arroz. En Aragón se ha dado por perdida esa batalla antes de que se planteara.