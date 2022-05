Los Rolling Stones visitan el Ángel Caído del Retiro y lo dejan patente en Instagram: 'Sympathy for the Devil in Madrid'

¡Sus Satánicas Majestades, @RollingStones, llegan a Madrid! Como no podía ser de otra forma, se han fijado en El Ángel Caído. Esta obra de Ricardo Bellver cautiva a los visitantes en su pedestal del Retiro desde 1885. 🎤😈



Please to meet you, hope you guess my name 🎶🎵 pic.twitter.com/xp73E60vR7