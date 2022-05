"Matad al senador Fistus, reventad sus venas, romped todos sus miembros"

El odio ha acompañado a la Humanidad desde que se tiene memoria, y sociedades y civilizaciones han inventado fórmulas para hacerlo más llevadero en el día a día. En época romana existían unas ‘tablillas de maldición’ (‘defixio’, por nombre científico) en las que el odiador escribía lo que quería que le sucediera a su odiado. Una investigadora zaragozana, Celia Sánchez Natalías, ha estudiado estas tablillas de maldición y acaba de publicar en Reino Unido dos volúmenes que han aplaudido ya especialistas de las universidades de Oxford, Sapienza Romana o Erfurt porque iluminan uno de los aspectos aún en penumbra de la sociedad romana.

"Las tablillas de maldición eran textos que se escribían en láminas de plomo y con las que los romanos intentaban solventar sus crisis personales. Una vez escritas, se depositaban en lugares muy específicos. Podía ser una tumba, porque se esperaba que el difunto ayudara a cumplir los deseos pedidos; o en un templo, porque se invocaba a sus patronos. Se han encontrado incluso dentro de anfiteatros. Es un fenómeno cultural que tiene su origen en la Sicilia griega y replica prácticas de Egipto y Oriente Próximo, pero que se extendió por todo el imperio y que caló en todas las clases sociales: hay textos que revelan que su autor tenía un alto nivel cultural y otros que, por el contrario, presentan numerosas faltas de ortografía".

En la imagen superior puede verse la ‘Defixio de Fistus’, que dice: "Aplastad, matad a Fistus. Matad (...) a Fistus el senador... Aplastad, matad a Fistus el senador. Que Fistus se diluya, languidezca, se hunda y se disuelvan todos sus miembros, todas las vísceras (?) de Fistus. Disolved sus miembros y sus vísceras (?), que languidezca. Reventad sus venas (?) romped todos sus miembros. Fistus el senador...".

Se dice que las tablillas de maldición se escribían principalmente en láminas de plomo y las que han llegado a nuestros días están escritas sobre todo en ese material. Pero se sabe que los romanos empleaban también papiros y tablillas de cera y madera que, por sus características, no se han conservado. En ‘Sylloge of Defixiones from the Roman West’, que resume su tesis doctoral, Celia Sánchez Natalías (Zaragoza, 1983) ha estudiado las 535 tabillas descubiertas hasta ahora en toda Europa. Una treintena de ellas ha sido localizada en España, ninguna en Aragón. Ahora está estudiando el centenar de ‘defixio’ halladas en el norte de África.

"Por su motivación, hay cinco tipos de tablillas y de conjuros –relata–. Están las que buscaban hacer daño a un enemigo personal por razones que ignoramos. También las había eróticas, que se escribían o para atraer a la persona amada o para que una pareja fracasara. Otras pertenecen a un contexto judicial, se buscaba una sentencia favorable o que alguien no pudiera testificar. Muchas están originadas por un robo, a veces de algo tan sencillo y necesario como unas sandalias, y con la tablilla se buscaba recuperarlas o que el ladrón sufriera (más de un centenar de este tipo se descubrieron en la excavación de los baños y templo romanos de Bath). Y, por último, también hay tablillas vinculadas a las apuestas deportivas, a las carreras del circo o a los juegos gladiatorios. Se maldecía a los rivales contra los que se había apostado".

El fenómeno estaba tan extendido que incluso existían profesionales de la magia que realizaban tablillas a petición de sus clientes. Pero cada una de ellas es un mundo: las hay escritas en urnas cinerarias en miniatura y en platillos de balanza reutilizados. Una que se encontró en una tumba de Ostia Antica solo tiene una lista de nombres de peluqueras (¡!); algunas presentan garabatos imposibles de interpretar; y otras han llegado a aparecer incluso en blanco, lo que hace suponer que el rito de la maldición tenía también un apartado verbal. Algunas se depositaban junto a muñecos o figuritas atravesados por agujas o clavos, lo que algunos han querido ver como un ritual similiar al vudú...

El efecto real de las maldiciones puede suponerse. Pero los romanos creían en su efectividad, y saberse objeto de mal de ojo les aterrorizaba, lo que explica el elevado número de amuletos de esa época que se encuentran en las excavaciones. Dos mil años después, la figa, la mano cuyo pulgar pasa entre el índice y el corazón, sigue siendo popular.

Tácito contaba que Germánico, el padre de Calígula, enloqueció al descubrir en su casa tablillas de plomo y restos óseos, los vestigios de una maldición. Aunque era hombre bregado en la lucha contra las tribus germánicas murió poco después, quién sabe si envenenado. Para Celia Sánchez Natalías, Germánico falleció "de la enfermedad que padeciera... y de miedo".

Una literatura de rencor y saña

Desde el punto de vista literario, los textos de las tablillas de maldición son salmódicos o repetitivos y muchos destacan por la saña y el rencor que destilan. El nombre y la profesión de la persona a la que se quiere causar daño se repite en varias ocasiones, casi como si se le invocara, y se le desean todo tipo de males y sufrimientos.

En la llamada ‘Defixio contra Porcello y Maurilla’, adquirida a finales del siglo XIX junto a otras cuatro más por el Museo Arqueológico Cívico de Bolonia, que ignoraba la procedencia exacta del lote, puede leerse: "Porcello. Porcello el veterinario. Porcello el médico. El veterinario. Destruid todo su cuerpo, cabeza, dientes, ojos... Haced que Porcello y su esposa, Maurilla... (?). Que todo el cuerpo, los miembros, las vísceras de Porcello..., se desintegren, languidezcan y se desplomen (?). Porcello el veterinario. Destruid, aplastad, matad, estrangulad a Porcello y su esposa Maurilla. El alma, el corazón, las nalgas, el hígado...".